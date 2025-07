Comment les émotions influencent-elles la mémoire ?

L'ESSENTIEL Lors de séances d'apprentissage par paires d'images, les émotions positives ont stimulé l'activité cérébrale permettant de prédire la capacité des participants à se souvenir des gribouillis le lendemain.

Ainsi, selon les auteurs, les émotions positives pendant l'apprentissage favorisent l'activité cérébrale associée à une meilleure mémorisation.

L’électroencéphalogramme a mis en avant une « similarité neuronale », qui se produit principalement dans la région frontale droite du cerveau.

"Dans la vie quotidienne, nous rencontrons fréquemment des éléments dans des contextes émotionnels par le biais d'une exposition répétée. Cependant, on ne sait toujours pas comment l'émotion influence la mémoire d'éléments vus à plusieurs reprises et comment les représentations neuronales au cours de l'apprentissage répété sont associées à la performance ultérieure de la mémoire", ont indiqué des chercheurs des universités de Hangzhou et de Nanjing (Chine). C’est pourquoi dans une étude, publiée dans la revue JNeurosci, ces derniers ont voulu déterminer si les émotions influencent la capacité des personnes à se souvenir d'images dénuées de sens, ou neutres.

44 personnes ont participé à des séances d'apprentissage par paires d'images

Pour les besoins des recherches, l’équipe a recruté 44 adultes qui ont regardé des images dénuées de sens, comme des gribouillis, suivies d'images destinées à évoquer des émotions positives, neutres ou négatives. Les chercheurs ont présenté chaque paire gribouillis-image émotionnelle aux participants trois fois. Au cours de l’intervention, l'activité cérébrale des volontaires était enregistrée par le biais d’un électroencéphalogramme. Après un délai de 24 heures, un test de mémoire de reconnaissance des gribouillis a été effectué.

Les émotions positives aident à mieux mémoriser en créant des connexions neuronales plus fortes

Les résultats ont montré que, sur le plan comportemental, les gribouillis étaient retrouvés avec plus de précision lorsque des émotions positives ont stimulé l'activité cérébrale. "Un effet ancien/nouveau a été observé entre 400 et 1200 millisecondes au niveau du cortex pariétal, spécifique à la condition positive, et corrélé avec les performances de mémorisation", peut-on lire dans les travaux. En outre, l’électroencéphalogramme a révélé une plus grande similarité des schémas neuronaux à travers l'apprentissage répété pour les éléments mémorisés ultérieurement par rapport aux éléments oubliés durant la survenue d’émotions positives, "en particulier dans la région frontale droite entre 380 et 600 millisecondes."

Selon les auteurs, ces données fournissent des preuves neurales de l'amélioration des performances de mémorisation des éléments associés à des émotions positives et mettent en lumière les mécanismes qui sous-tendent la formation de la mémoire dans des contextes émotionnels.