Le cerveau produit de nouveaux neurones à tout âge

L'ESSENTIEL Des scientifiques suédois ont identifié les différents stades du développement neuronal, plus précisément des cellules souches aux neurones immatures.

Les neurones nouvellement formés sont situés dans une zone spécifique de l'hippocampe, appelée "gyrus denté."

"Certains adultes humains possédaient de nombreuses cellules progénitrices neuronales, d'autres très peu."

De nouveaux neurones se forment aussi dans le cerveau des adultes. C’est ce qu’a récemment prouvé des scientifiques du Karolinska Institutet (Suède). Dans une étude publiée dans la revue Science, ils se sont intéressés à la neurogenèse hippocampique chez les adultes. Pour rappel, l’hippocampe est une région du cerveau essentielle à l'apprentissage et à la mémoire, et impliquée dans la régulation des émotions. "L’étude de la neurogenèse hippocampique chez l’Homme est complexe. La difficulté à identifier des cellules progénitrices remet en question la possibilité et les modalités de génération de nouveaux neurones."

Cerveau : les neurones nouvellement formés sont situés dans le gyrus denté

Dans le cadre de ces travaux, les chercheurs ont combiné plusieurs méthodes avancées pour examiner le tissu cérébral de personnes âgées de 0 à 78 ans, issues de plusieurs bases de données internationales. Ces derniers ont utilisé une méthode appelée séquençage d'ARN mononucléaire, qui analyse l'activité des gènes dans les noyaux cellulaires individuels, et la cytométrie de flux pour étudier les propriétés cellulaires. Grâce à cette approche, les auteurs ont identifié tous les stades de développement des cellules progénitrices neuronales dès la petite enfance.

Afin de localiser ces cellules, ils ont utilisé deux techniques permettant de localiser les différents gènes actifs dans les tissus : le RNAscope et le Xenium. Ces méthodes ont confirmé que les neurones nouvellement formés étaient situés dans une zone spécifique de l'hippocampe appelée "gyrus denté." Cette zone est importante pour la formation de la mémoire, l'apprentissage et la flexibilité cognitive. Ces résultats montrent que les progéniteurs des neurones adultes sont similaires à ceux des souris, des porcs et des singes, mais qu'il existe des différences dans les gènes actifs. "D'importantes variations interindividuelles ont également été observées : certains adultes humains possédaient de nombreuses cellules progénitrices neuronales, d'autres très peu."

Vers "des traitements régénératifs stimulant la neurogenèse" ?

"Cela nous apporte une pièce importante du puzzle pour comprendre le fonctionnement du cerveau humain et ses changements au cours de la vie. Nos recherches pourraient également avoir des implications pour le développement de traitements régénératifs stimulant la neurogenèse dans les troubles neurodégénératifs et psychiatriques", a conclu Jonas Frisén, qui a dirigé les recherches.