Pourquoi l’infidélité est-elle si tentante à 45 ans ?

L'ESSENTIEL À partir de 45 ans, l'infidélité peut sembler attirante face à la routine et à l'usure du désir dans le couple.

La spécialiste Esther Perel explique que le désir a besoin de mystère, de distance et de curiosité pour survivre.

Recréer du lien et du désir passe souvent par la redécouverte de l’autre... sans changer de partenaire.

Passé la quarantaine, de nombreux couples voient leur vie intime s’émousser, et l’idée d’une aventure extra-conjugale peut soudain sembler irrépressible. Pour Esther Perel, célèbre psychothérapeute belge-américaine, cette tentation n’est pas simplement une question de libido, mais de recherche de vitalité et de curiosité. "Je suis intéressée par ce qui nous rend vivants, curieux, vibrants, explique-t-elle dans une interview au Telegraph. Tous ces éléments nourrissent l'érotisme."

La question du désir dans la routine conjugale

À 45 ans, on se trouve souvent à un carrefour personnel : carrière stabilisée, enfants plus autonomes, bilan existentiel. C’est aussi le moment où l’on peut ressentir une forme de "mort relationnelle douce". L’aventure apparaît alors comme une tentative de sursaut. "L’infidélité est souvent une réaction à l’engourdissement du couple, affirme la spécialiste, autrice du best-seller Mating In Captivity: Unlocking Erotic Intelligence (2006). Parfois, les raisons sont internes, personnelles, et n’ont pas grand-chose à voir avec le partenaire."

"Les ingrédients qui alimentent l’amour ne sont pas ceux qui alimentent le désir", souligne Esther Perel. Quand je suis responsable de toi, je ne peux pas me laisser aller, je suis tourné vers toi, pas vers moi." Dans un couple installé, les responsabilités, la proximité permanente ou encore le soin à l’égard de l’autre étouffent souvent la part d’inconnu, essentielle à l’érotisme. Autrement dit, le désir s’érode non par manque d’amour, mais parce qu’on est trop fusionnels.

"Le désir a besoin de distance, de liberté, de mystère, de quelque chose à explorer", poursuit Esther Perel. La psy interroge souvent les couples : "Quand avez-vous été attiré par votre partenaire pour la dernière fois ?" Les réponses se ressemblent : "Quand je le vois dans son élément, quand nous nous retrouvons après une séparation, quand il me surprend, ou quand je le vois dans les yeux des autres." Ce sont ces moments de mystère qui ravivent l’attirance. Et quand ils disparaissent, certains les cherchent ailleurs...

Curiosité, jeu et présence : les clés du renouveau

Pour autant, la solution n’est pas toujours de partir. "Le récit d'une aventure, c'est souvent le signe que le premier mariage est terminé... mais on peut en construire un second, avec la même personne." Recréer du désir passe par la différenciation : se redécouvrir comme deux individus distincts, en inventant des jeux, en créant des rituels. "On n'est pas obligé de tout faire ensemble. Un lit séparé, un voyage en solo, une activité rien qu'à soi, tout cela peut raviver le désir."

"Le sexe, ce n’est pas juste quelque chose qu’on fait, c’est un endroit où l’on va", insiste Perel. Mais encore faut-il être présent à soi, et à l’autre. A ce titre, elle déplore l’absence de véritable présence dans les couples modernes : "L’un parle, l’autre scrolle sur son téléphone, répond 'oui oui’... et on se demande pourquoi le désir disparaît ?" L'experte du couple insiste : "Le désir ne renaît pas spontanément. Il faut de l’intention, de l’exploration."