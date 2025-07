Tour de France : comment le sommeil influence les performances des coureurs

L'ESSENTIEL Les coureurs du Tour de France dorment en moyenne 8h11 par nuit.

Toutefois, ceux qui font le plus d'effort ont tendance à dormir moins et ont signalé une qualité de sommeil inférieure pendant la compétition.

Pour les chercheurs, il est essentiel de dormir plus de 7 heures par nuit lors d'une compétition sportive.

La 112e édition du Tour de France s’est élancée le 5 juillet dernier. Vingt-trois équipes vont s’affronter au cours de 21 étapes de la célèbre course cycliste jusqu’au 27 juillet 2025. Endurance, force physique, concentration, capacités mentales… les performances des sportifs et l’obtention du fameux maillot jaune reposent sur de nombreux facteurs. Mais, il y a un élément essentiel clé qui a été peu pris en compte jusqu’à maintenant : le sommeil !

Une étude menée par Flinders University (Australie) lors du Tour de France 2020 a mis en lumière le rôle essentiel du sommeil dans les performances des participants de la Grande Boucle.

Tour de France : les coureurs dorment en moyenne 8h11 par nuit

Pour mieux comprendre l’impact et le rôle du sommeil dans les performances au Tour de France, les chercheurs ont suivi 8 cyclistes professionnels participants à la compétition pendant 6 semaines. Ils ont surveillé leur sommeil à l’aide de montres intelligentes durant les 3 semaines de la course ainsi que 11 jours avant et après. Les données des compteurs de leur vélo ont aussi été relevées. Chaque volontaire a répondu à un questionnaire sur la qualité et la durée de ses nuits ainsi que leurs ressentis pendant les épreuves.

Les scientifiques ont remarqué que la qualité subjective du sommeil a été réduite et le temps de sommeil a été retardé lors de la course. Ils ont mis en évidence que le sommeil jouait un rôle essentiel dans les performances des sportifs. Josh Fitton, premier auteur de l’étude, explique dans un communiqué : "il est intéressant de noter que les coureurs qui poussent le plus – comme mesuré par une mesure appelée « indice de performance » – ont tendance à dormir moins et ont signalé une qualité de sommeil inférieure pendant la compétition. Les coureurs que vous voyez en tête de la course sacrifient peut-être leur sommeil au passage."

Toutefois, les participants ne fuient pas totalement les bras de Morphée. Ils affichaient une durée de sommeil objective moyenne de 8h11 par nuit. "Cependant, la qualité de ce sommeil était nettement inférieure pendant la course", reconnaît l’expert. L’équipe avance que l'augmentation de la "charge psychophysiologique" contribue aux troubles du sommeil lors de la compétition.

Autre découverte de l’étude : sans surprise, les coureurs indiquaient se sentir plus courbaturés et plus fatigués durant le Tour de France que pendant les phases de préparation ou de récupération.

Compétition de vélo : il faut faire attention à son sommeil

Alors que le Tour de France 2025 fait frémir les spectateurs, le Pr Danny Eckert qui a travaillé sur l’étude, affirme que les travaux donnent un aperçu du tribut que les cyclistes endurent pour tenter de remporter le maillot jaune. "Malgré la nécessité d'optimiser les performances et la récupération, les athlètes dorment souvent moins que les 7 à 9 heures par nuit recommandées par la National Sleep Foundation, en particulier la nuit précédant une compétition", souligne-t-il. "L’effet d’un sommeil perturbé sur les performances d’endurance est probablement dû, au moins en partie, aux fortes exigences de motivation liées à un exercice soutenu, qui peuvent être altérées en raison d’un sommeil de mauvaise qualité ou inadéquat."

Pour le chercheur, pas de doute non plus après la publication de son étude dans la revue Physiological Reports : pour maximiser les bienfaits d’un sommeil réparateur, les coureurs du Tour de France ont tout intérêt à dormir huit heures par nuit, "et non sept heures ou moins comme on le rapporte généralement."