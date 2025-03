Sommeil : la meilleure et la pire position pour dormir, selon un médecin

L'ESSENTIEL La position dans laquelle nous dormons influence notre santé et la qualité de notre sommeil. Selon le Dr Tim Mercer, dormir sur le ventre avec une jambe repliée est la pire posture, car elle perturbe l’alignement du dos et peut causer des douleurs.

Cette position comprime aussi la poitrine, rendant la respiration plus difficile, et peut favoriser les imperfections cutanées. Certaines postures de sommeil peuvent également affecter la santé cardiovasculaire et cérébrale.

À l’inverse, la position "Zero-Gravity", inspirée par la NASA, où la tête et les jambes sont légèrement surélevées, améliore la circulation et l’oxygénation, garantissant un sommeil plus réparateur.

La posture adoptée lorsque nous dormons peut largement influencer la qualité de notre sommeil et notre santé globale. C’est ce que rappelle le Dr Tim Mercer, médecin généraliste du National Health Service (NHS), le système de santé publique du Royaume-Uni, dans un article publié par le journal britannique Derby Telegraph. L’expert des troubles du sommeil, qui touchent un Français sur trois selon l’Inserm, met notamment en garde contre certaines positions pouvant nuire à notre bien-être.

Des conséquences sur la respiration et la peau

Parmi toutes les postures adoptées pendant le sommeil, une en particulier se distingue par ses effets néfastes : dormir sur le ventre avec une jambe repliée vers la poitrine, la tête tournée vers le même côté que le genou. "C'est probablement la pire position de sommeil en raison des nombreux problèmes qu'elle peut engendrer", affirme le Dr Mercer. Cette posture provoque en effet un déplacement du bassin, exerce une pression sur le bas du dos et perturbe l’alignement de la colonne vertébrale.

À long terme, cette position peut entraîner des raideurs et des douleurs. "Une position inégale des hanches, où un côté est surélevé tandis que l'autre reste à plat, peut créer une tension dans les fléchisseurs de la hanche et exercer une pression irrégulière sur le bassin", précise l'expert. En outre, dormir sur le ventre implique une torsion prolongée du cou, ce qui peut provoquer des douleurs cervicales et irriter les nerfs.

Cette position peut enfin entraver la respiration. "Dormir sur le ventre comprime la poitrine, ce qui peut rendre la respiration profonde plus difficile et limiter l’apport en oxygène", met en garde le médecin. Sans compter que le contact prolongé du visage avec l’oreiller peut favoriser l’apparition d’imperfections cutanées, de rides et de gonflements.

Des risques pour le cœur et le cerveau

Certaines positions de sommeil peuvent également affecter la santé cardiovasculaire et cérébrale. Selon le Dr Mercer, les personnes souffrant de problèmes cardiaques devraient éviter de dormir sur le côté gauche, car cela "peut modifier la position du cœur, augmenter la pression qu’il subit et altérer son activité électrique". Concernant le cerveau, des études suggèrent que la position latérale gauche pourrait influencer le risque de maladie d'Alzheimer. En effet, le cerveau effectue son processus de nettoyage optimal lorsque l’on dort sur le côté droit, bien que cette hypothèse nécessite encore des études plus approfondies.

La meilleure position pour dormir

Si certaines postures peuvent nuire à la santé, d’autres sont optimales. L’une d’elles, la position dite "Zero-Gravity", inspirée par la NASA, consiste à surélever la tête et les jambes au-dessus du niveau du cœur. Elle favorise l’alignement de la colonne vertébrale et améliore la circulation sanguine, garantissant un sommeil réparateur. Pour ceux qui ne disposent pas d’un lit ergonomique, il est possible de reproduire cet effet en plaçant des coussins sous la tête et les jambes. "Cette légère élévation peut améliorer la circulation de l’air et assurer une meilleure oxygénation pendant le sommeil", souligne le Dr Mercer. Une bonne nouvelle pour les personnes souffrant de difficultés respiratoires nocturnes.