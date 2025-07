Coups de soleil : les Burn Lines enflamment Tiktok et c'est dangereux !

L'ESSENTIEL Sur TikTok, des jeunes partagent leurs coups de soleil dans de courtes vidéos.

Certaines donnent des conseils pour en attraper plus facilement.

Or, il s'agit de brûlures qui peuvent avoir de graves conséquences sur la santé.

Les coups de soleil deviennent tendance. Sur TikTok, des internautes, principalement des jeunes filles, partagent des vidéos de ces marques rouges sur leur peau. Certaines donnent même des conseils pour les faire apparaître. Cette trend est appelée burn lines, le terme anglais qui désigne les coups de soleil.

TikTok : la dangereuse tendance des coups de soleil

Ainsi, une adolescente partage les produits qu’elle a utilisé, dont du monoï ou de la graisse à traire, une autre recommande de s’exposer en cas d’indice UV élevé. Face à la multiplication de ces contenus, la Fondation des Brûlés, en Belgique, alerte sur les risques liés aux coups de soleil. "Les brûlures ne sont pas une forme d'art, mais des blessures graves aux conséquences à vie, rappelle Stefaan Lauwaert, administrateur délégué de la Fondation des Brûlés, dans une interview au média belge La Libre. Nous devons prendre ce comportement au sérieux et encadrer les jeunes avant que cela ne dégénère."

Coup de soleil : une brûlure qui peut avoir de graves conséquences

Comme le rappelle l’Assurance Maladie, le coup de soleil déclenche des brûlures de différents stades. Dans les cas les plus graves, il peut entraîner une brûlure du deuxième degré profond : elle est caractérisées par des cloques "dont le plancher est pâle car les vaisseaux sanguins cutanés ont été détruits". "La douleur est faible car les terminaisons nerveuses ont été brûlées, indique l’Assurance Maladie. La guérison est plus lente à obtenir (un mois). Des cicatrices peuvent subsister." Mais l’exposition au soleil peut aussi provoquer des insolations, des déshydratations ou encore des maladies des yeux.

Comment éviter les coups de soleil ?

Pour réduire le risque de brûlure, il est essentiel de se protéger du soleil. Il est recommandé de ne pas s’exposer aux heures les plus chaudes de la journée, entre 12 et 16 heures. "Pour toutes vos activités de plein air, recherchez les endroits ombragés, rappelle le Ministère de la santé. Et n’oubliez pas qu’à la plage, le parasol est utile mais il ne vous protège pas totalement à cause de la réverbération des rayons du soleil sur le sable."

En parallèle, il faut appliquer régulièrement de la crème solaire, d’indice UV 30 au minimum, et porter des vêtements protecteurs. Les plus jeunes doivent être particulièrement protégés du soleil. "Les coups de soleil et les expositions répétées jusqu’à la puberté sont une cause majeure du développement de cancers de la peau (mélanomes) à l’âge adulte, alerte le ministère. Le cristallin, qui est transparent pendant l’enfance et l’adolescence, ne peut pas jouer son rôle de barrière naturelle contre les UV."