Que se passe-t-il lorsqu’on attrape un coup de soleil ? Un spécialiste en lésions cellulaires répond

L'ESSENTIEL Un coup de soleil se traduit par une brûlure cutanée plus ou moins grave après une exposition aux rayonnements ultraviolets du soleil sans protection.

Sur le long terme, les coups de soleil à répétition augmentent le risque de développer un cancer de la peau.

“Des millions et des millions de cellules subissent différents degrés de dommages lorsqu’on attrape un coup de soleil. Si une seule cellule commence à se développer de manière incontrôlée, cela suffit théoriquement à former une tumeur et à évoluer en cancer de la peau”, précise le spécialiste.

Les vacances d’été sont souvent synonymes de moments de détente et de loisirs en plein air. Cependant, il est fréquent de voir des personnes souffrir de brûlures de la peau causées par les rayons du soleil, souvent dus à un oubli de protection solaire. Ces coups de soleil ne sont pas anodins, car ils sont la manifestation visible des dommages causés par les rayons UV sur notre peau. Éclairage avec le Pr Jean-Philippe Pellois, directeur associé de recherche au département de biochimie et de biophysique du Texas A&M College of Agriculture and Life Sciences.

Comprendre les mécanismes d’un coup de soleil pour mieux se protéger

Lorsque la peau est exposée à des doses excessives de rayons UV, les cellules cutanées sont directement impactées. Les rayons UV peuvent endommager l’ADN des cellules. Parfois une cellule peut réparer ces dommages. Pour cela, les vaisseaux sanguins se dilatent pour permettre aux cellules immunitaires d’atteindre la zone lésée. Une réaction inflammatoire se déclenche, provoquant la rougeur, la chaleur et parfois même des cloques sur la peau.

Mais quand les cellules ne parviennent pas à réparer ces lésions, cela entraîne leur mort programmée. “En fait, elles s’autodétruisent, car elles deviendraient sinon très instables et potentiellement dangereuses”, détaille le Pr Pellois.

Coups de soleil à répétition : quels sont les risques à long terme ?

“Dans le corps, tout est lié par la biochimie”, explique le Pr Pellois. “Nos cellules ont une capacité étonnante à réagir naturellement aux blessures, mais il faut faire tout ce qui est en son pouvoir pour les empêcher de le faire.” À long terme, les coups de soleil peuvent avoir des conséquences plus graves que les brûlures sur l’épiderme. En effet, les dommages causés à l’ADN des cellules augmentent le risque de développer un cancer de la peau. “Des millions et des millions de cellules subissent différents degrés de dommages lorsqu’on attrape un coup de soleil. Si une seule cellule commence à se développer de manière incontrôlée, cela suffit théoriquement à former une tumeur et à évoluer en cancer de la peau.”







C’est pourquoi il est essentiel de protéger sa peau du soleil et d’éviter les expositions prolongées sans protection. En clair, il faut mettre de la crème solaire SPF 50+ dès que l’indice UV est à 3 (que le ciel soit nuageux ou non), et éviter de s’exposer trop longtemps aux heures les plus chaudes de la journée, c’est-à-dire entre 11h et 16h.