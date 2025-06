Plus grave que le coup de soleil, qu’est-ce que l’intoxication solaire ?

L'ESSENTIEL L'intoxication au soleil est semblable à une réaction allergique.

Ses symptômes peuvent être un coup de soleil grave, des maux de tête, une déshydratation ou encore un malaise.

Pour l'éviter, il est primordial de limiter l'exposition au soleil, en particulier aux heures les plus chaudes de la journée.

Le soleil peut rendre malade. Sur le site de la clinique américaine Cleveland, Matthew Goldman, médecin généraliste, alerte sur l’intoxication au soleil. "Bien que l'intoxication solaire ne soit pas une affection médicalement définie, il s'agit essentiellement d'un coup de soleil grave, indique le spécialiste. Il dure plus longtemps qu'un coup de soleil classique et les symptômes sont plus graves."

Intoxication au soleil : quels sont les symptômes ?

Parfois appelée empoisonnement au soleil, cette intoxication se manifeste d’abord par une éruption cutanée plutôt sévère, voire par des cloques. Des nausées et des étourdissements peuvent aussi apparaître. La déshydratation fait souvent partie des symptômes. Les confusions sont aussi des symptômes potentiels. "Si vous ressentez des nausées, des étourdissements ou un malaise général, il est probable que cela soit dû à une déshydratation sévère", alerte le médecin. En cas de fièvre, de nausées, de maux de tête, d’accélération du rythme cardiaque ou de malaise, il est recommandé de consulter rapidement un médecin ou de se rendre aux urgences.

Comment expliquer l’intoxication au soleil ?

"Bien que l'intoxication solaire puisse ressembler à une réaction allergique, elle est généralement due à une exposition intense aux UV et non à une véritable allergie", explique-t-il. Elle serait plus fréquente chez certaines personnes : celles à peau claire, celles ayant des antécédents familiaux de cancer de la peau, celles exposées de manière plus intense et plus fréquente au soleil, dont celles qui résident près de l’Équateur. En cas de lupus, de prise d’antibiotiques ou de médicaments topiques, le risque d’intoxication au soleil est également plus important.

Intoxication solaire : un traitement adapté à la gravité des symptômes

"L’intoxication solaire affecte chaque personne différemment, c’est pourquoi les médecins ont tendance à cibler le traitement sur les symptômes spécifiques de chaque personne", précise le Dr Goldman. Généralement, il est conseillé d’appliquer des compresses froides sur les zones brûlées, voire des crèmes à base de stéroïdes. Des antalgiques peuvent parfois être prescrits.

Il est essentiel d’éviter le soleil en cas de symptômes. "Les coups de soleil et les intoxications solaires peuvent provoquer des desquamations, complète-t-il. De plus, les intoxications solaires sont susceptibles d'entraîner des cloques. Il est important d'éviter de vous gratter la peau, car cela aggraverait l'inflammation et pourrait laisser des cicatrices." Plusieurs semaines peuvent être nécessaires pour que les lésions guérissent.

Comment éviter l’intoxication au soleil ?

Pour réduire le risque d’intoxication au soleil, l’essentiel est de ne pas s’exposer au soleil trop longtemps et d’éviter les heures les plus chaudes de la journée. "Chaque fois que vous sortez, assurez-vous d'appliquer et de ré-appliquer une crème solaire d'un SPF 30 ou plus", conseille le Dr Goldman. Puis, il est important de se couvrir la tête et de boire suffisamment d’eau.