Kate Middleton se confie sur l'après-cancer : “C’est vraiment, vraiment difficile”

L'ESSENTIEL Kate Middleton a évoqué la rémission de son cancer et les difficultés qu’elle rencontre après son traitement lors de la visite d'un hôpital.

Elle a confié qu'il faut du temps pour trouver une "nouvelle normalité" après un traitement contre le cancer.

De nombreux patients témoignent, comme elle, d'avoir des difficultés à gérer l'après-cancer.

Alors qu’elle rencontrait des patients lors d’une visite dans l'hôpital de l’Essex le 2 juillet 2025, Kate Middleton a évoqué la rémission de son cancer et les difficultés qu’elle rencontre après son traitement.

Kate Middleton : "Vous devez trouver votre nouvelle normalité et cela prend du temps"

La princesse de Galles – dont le cancer avait été révélé mars 2024, ait été assez discrète sur sa maladie. Peu d'informations sur la nature de la tumeur ou encore sa prise en charge ont circulé. Toutefois, face à des patients atteints également de cancer, Kate Middleton, qui a terminé sa chimiothérapie il y a quelques mois, s’est confiée sur les difficultés de l’après-maladie.

"On fait bonne figure, on reste stoïque pendant le traitement. Une fois le traitement terminé, on se dit : “Je peux reprendre, revenir à la normale” (...) Mais en réalité, c’est vraiment, vraiment difficile", a expliqué la femme du prince William.

"Vous n'êtes plus nécessairement sous la responsabilité de l'équipe médicale, mais vous n'êtes pas en mesure de fonctionner normalement à la maison comme vous le faisiez peut-être autrefois", a-t-elle ajouté selon la BBC.

Elle a aussi évoqué l’importance du temps de récupération. "Il y a toute cette phase lorsque vous terminez votre traitement où vous-même, tout le monde, s'attend à ce que vous alliez mieux une fois que vous avez terminé votre traitement, et ce n'est pas du tout le cas".

"Vous devez trouver votre nouvelle normalité et cela prend du temps… et ce sont des montagnes russes, ce n'est pas un long fleuve tranquille, comme on l’imagine. La réalité est que ce n'est pas le cas, vous traversez des moments difficiles", a-t-elle souligné.

Après-cancer : une période de transition qui bouleverse le malade et sa famille

Kate Middleton est aussi revenue aussi sur la difficulté de faire face au diagnostic du cancer, ainsi que l’impact sur les proches. "Cela change la vie de tout le monde, que ce soit lors du diagnostic initial ou après le traitement, c’est une expérience qui bouleverse la vie du patient, mais aussi celle de sa famille."

Mais, la princesse de Galles n’est pas la seule à avoir des difficultés à trouver “une nouvelle normalité” après la joie de l'annonce de la rémission. Elles sont rencontrées par beaucoup de malades, même si elles sont souvent tabous.

“Les témoignages de patients et proches révèlent que cette période de transition et d’adaptation est parfois plus difficile à vivre que ce qui était imaginé au préalable. Des sentiments contradictoires peuvent se manifester : le bonheur que le traitement soit terminé, mais aussi une impression de vulnérabilité face au contrôle de la maladie. La peur d’une récidive peut être ressentie comme une menace envahissante. La joie de réaliser ce qui était attendu depuis longtemps peut également être ternie par le stress lié aux réaménagements sociaux et familiaux qu'implique le retour à une vie normale”, prévient le centre hospitalier universitaire vaudois sur son site.

"Quelles que soient les émotions ressenties, elles doivent être prises en considération. Elles sont peut-être la conséquence de toutes les tensions vécues et accumulées précédemment".

Face à une telle situation, l’établissement recommande par exemple de se rapprocher des associations ou des groupes de paroles afin d’échanger avec des personnes ayant eu le même vécu ou encore de faire appel à un soutien psychologique. Le maître mot est de ne pas rester seul avec ses difficultés.