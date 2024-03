Kate Middleton atteinte d'un cancer : comment annoncer la maladie à son enfant ?

L'ESSENTIEL Kate Middleton a révélé souffrir d'un cancer le 22 mars 2024.

Elle a entamé une chimiothérapie. Elle a également confié qu'il avait été difficile de trouver les mots justes pour expliquer sa maladie à ses enfants.

Parler de la maladie ouvertement à son enfant l'aide à mettre des mots sur la situation et évite qu’il s’imagine le pire.

Alors que sa santé faisait l’objet de nombreuses spéculations depuis son opération abdominale en janvier dernier, Kate Middleton a annoncé dans une vidéo publiée le 22 mars être atteinte d’un cancer et avoir entamé une chimiothérapie.

Kate Middleton : des tests ont révélé un cancer

"En janvier, j'ai subi une importante opération abdominale à Londres. À l'époque, on pensait que mon état n'était pas cancéreux", explique la princesse de Galles."Cependant, les tests effectués après l'opération ont révélé la présence d'un cancer", confie-t-elle avec émotion. Si Kate Middleton ne précise pas la nature de la tumeur cancéreuse découverte, elle indique qu'elle suit une chimiothérapie préventive sur les conseils de son équipe médicale. "Je suis maintenant aux premiers stades de ce traitement", explique la femme de 42 ans qui ajoute que sa famille a "besoin de temps, d'espace et d'intimité" pendant cette période complexe.

Dans cette vidéo, l'épouse du Prince William s’est aussi confiée sur la difficulté de parler de sa maladie à ses 3 enfants âgés de 10, 8 et 5 ans. "Cela m’a pris du temps pour me remettre d’une opération importante afin de commencer mon traitement, mais plus important, cela nous a pris du temps pour tout expliquer à George, Charlotte et Louis, d’une façon qui soit appropriée pour eux et pour les rassurer que je vais aller bien".

Annonce d’un cancer à un enfant : il faut utiliser des mots simples et accessibles à son âge

En effet, lorsqu’un parent est touché par une maladie grave, vient rapidement la question de l’annonce aux enfants : Faut-il en parler ? Comment le dire ? À quel moment le dire ? C’est un moment très compliqué pour les parents malades. Pour la psychologue spécialisée dans l’enfance, Julie Scouppe, il est essentiel de mettre des mots sur la situation et son état de santé. Elle avait expliqué dans un précédent article de Pourquoi Docteur : "Dans l’absolu, il faut lui en parler, une fois que l’on est suffisamment renseigné sur la pathologie, pour ne pas qu’il s’imagine le pire et le tenir à l’écart. Les enfants sont des éponges à émotions. Ainsi, ils ressentent et se rendent rapidement compte que les adultes autour d’eux ont des comportements et des attitudes différents". Pour l’experte, il est primordial "de choisir un moment où l’on n’est pas pressé par le temps pour que l’enfant puisse assimiler et intégrer tranquillement les informations" et "d'utiliser des mots simples et accessibles pour décrire la pathologie" ainsi que les soins préconisés par les médecins.

Autre conseil de la spécialiste après l’annonce : "si l’enfant pose des questions, cela montre qu’il est prêt à en savoir plus. Dans ce cas, il ne faut pas éviter le sujet et lui donner une réponse, même si l’on ne l’a pas. En revanche, s’il ne demande rien, nul besoin d’en discuter avec lui".

Pour aider les petits à comprendre la situation, il est aussi possible de se tourner vers les livres ou les vidéos pour enfants sur le sujet. Et en cas de difficulté, il ne faut pas hésiter à consulter vers un psychologue.

