Parent malade : «Il faut en parler à son enfant pour ne pas qu’il s’imagine le pire»

Pourquoi Docteur : En juillet 2023, l’influenceuse Caroline Receveur a révélé souffrir d’un "cancer du sein agressif". Au fil des mois, la patiente et son conjoint, Hugo Philip, ont exposé l’évolution de son état et les réactions de leur fils, Marlon. Dans les vidéos publiées sur les réseaux sociaux, le petit garçon, âgé de 5 ans, semblait apporter un soutien sans failles à sa mère tout au long de son combat, ce qui a ému de nombreux internautes. Si l’on est touché par une maladie grave, faut-il, comme l’ancienne candidate de téléréalité, le dire à son enfant ?

Julie Scouppe : Après avoir reçu un diagnostic d’une maladie grave, certains parents décident de ne pas en parler avec leur enfant par peur qu’il ne comprenne pas s’il est très jeune ou pour le protéger d’une situation difficile. Cependant, dans l’absolu, il faut lui en parler, une fois que l’on est suffisamment renseigné sur la pathologie, pour ne pas qu’il s’imagine le pire et le tenir à l’écart. Les enfants sont des éponges à émotions. Ainsi, ils ressentent et se rendent rapidement compte que les adultes autour d’eux ont des comportements et des attitudes différents.

Existe-t-il un moment opportun pour annoncer à son enfant que l’on est malade ?

Il convient de choisir un moment où l’on n’est pas pressé par le temps pour que l’enfant puisse assimiler et intégrer tranquillement les informations. Ainsi, on évite de lui annoncer avant d’aller à l’école et également avant le coucher, car il pourrait se sentir isolé et avoir du mal à s’endormir. Il vaut mieux attendre le week-end et en discuter chez soi pour que l’enfant puisse avoir tous ses repères. Après ce type d’annonce, certains enfants se mettent à dessiner, car cela les rassure. En cas de visite en urgence à l’hôpital, l’annonce peut se faire dans le bureau d’un psychologue.

Doit-on le faire avec ou sans notre partenaire ?

Il n’y a pas de règle absolue. Cela dépend du lien et du soutien que la personne malade a autour d’elle. Si son ou sa partenaire minimise la situation et n’est pas très émotif, il est conseillé d’en parler seul avec son enfant. En revanche, si la personne malade se sent fragile, qu’elle a besoin de quelqu’un sur qui elle peut s’appuyer ou qu’elle veuille déléguer, elle peut demander de l’aide à son ou sa partenaire. Ainsi, l’enfant saura que sa mère ou son père n’est pas disponible ou a peur d’en discuter et à qui s’adresser désormais.

Comment aborder ce sujet délicat ?

Quel que soit l’âge de l’enfant, il est primordial d’être honnête et sincère. Inutile de faire une dissertation. Il est préconisé d’utiliser des mots simples et accessibles pour décrire la pathologie. L’annonce doit aussi être courte. Il convient de lui indiquer qu’il s’agit d’une maladie grave, voire même donner son nom, afin que l’enfant puisse faire la différence avec un rhume ou une gastro-entérite, dont il peut souffrir durant la période hivernale. Ensuite, on doit lui expliquer que son père ou sa mère malade est pris en charge par les médecins, qu'ils savent ce qu'ils font, qu'ils ont l'habitude et qu'ils vont s'en occuper du mieux possible. Ainsi, l'enfant saura que son parent malade n'est pas laissé à l'abandon ou doit se débrouiller tout seul.

On peut également évoquer les émotions ressenties, telles que la tristesse ou la peur, pour lui montrer que l’on a tous des émotions, qu’il faut les accueillir, apprendre à les gérer, en parler et même demander de l’aide si besoin. Il est important de rassurer l’enfant en lui indiquant qu’il n’est pas responsable de l’apparition et de l’évolution de l’affection afin qu’il ne se sente pas coupable.

Peut-il venir lors des rendez-vous médicaux ?

S’il souhaite être présent, il faut savoir pourquoi il a envie de venir. Après avoir identifié la raison, on peut l’emmener à une consultation, mais on doit l’avertir qu’il ne comprendra pas tous les mots, et qu’on lui expliquera tout plus tard. S’il ne vient pas, on peut lui faire un compte-rendu après le rendez-vous. C’est un moyen de ne pas le tenir à l’écart !

Doit-on continuer à lui en parler après l’annonce ?

Si l’enfant pose des questions, cela montre qu’il est prêt à en savoir plus. Dans ce cas, il ne faut pas éviter le sujet et lui donner une réponse, même si l’on ne l’a pas. En revanche, s’il ne demande rien, nul besoin d’en discuter avec lui.

Il existe des livres ou des dessins animés sur ce sujet, que les parents peuvent acheter, pour les aider à trouver les bons mots et permettre aux enfants de dédramatiser et de se rendre compte que d’autres personnes sont concernées. Si l’on sent que l’enfant ne se sent pas bien ou change de comportement, il est recommandé de consulter un psychologue.