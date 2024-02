De quel cancer Charles III peut-il être atteint ?

L'ESSENTIEL Le roi des Britanniques Charles III souffre d’un cancer.

"Les possibilités sont multiples, mais le plus probable est qu’il souffre d’un cancer de la prostate compte-tenu de la chirurgie récente de son hypertrophie bénigne de la prostate (HBP)", estime le Dr Caroline Pombourcq.

"Il peut aussi être atteint d’un cancer des voies urinaires si des anomalies ont été détectées visuellement lors de la chirurgie", ajoute la médecin. "Peut-être aussi que des métastases ont aussi été repérées dans tout le corps du monarque", analyse-t-elle.

"Au cours de la récente intervention pour une hypertrophie bénigne de la prostate, un problème distinct a été constaté" et des "tests ultérieurs ont permis d'identifier une forme de cancer", indique le palais dans un communiqué de presse.

Cancer : "Charles III reçoit des soins d'experts"

Buckingham ne précise pas de quelle forme de cancer il s’agit, "mais Charles III reçoit des soins d'experts et espère reprendre ses fonctions dès que possible". Il a en effet "entamé un programme de traitements réguliers" lundi 5 février à Londres, "les médecins lui ayant conseillé de reporter ses activités publiques".



Toujours selon le même communiqué, le roi "reste très optimiste quant à son traitement et se réjouit à l'idée de reprendre ses fonctions publiques dès que possible".



Charles III "a choisi de partager son diagnostic afin d'éviter les spéculations" et pour que "cela puisse aider le public à comprendre tous ceux qui, dans le monde entier, sont touchés par le cancer".



D’après le journal The Sun, c'est le souverain qui a informé ses deux fils de son cancer. Le prince William n'a pour l'instant pas pris publiquement la parole à ce sujet, mais Harry va bientôt rendre visite à son père selon l’AFP.

Cancer de Charles III : "les possibilités sont multiples"

L’hyperplasie bénigne de la prostate est l’appellation utilisée pour désigner une augmentation de la taille de la prostate causée par une prolifération des cellules au sein de cet organe. C’est une affection bénigne, qui apparait très souvent après l’âge de 70 ans et qui peut causer des problèmes urinaires en raison de la pression exercée sur l'urètre.



Dans le cas où les médicaments ne fonctionnent pas, une opération peut être nécessaire, comme celle qu’a récemment subie Charles III. Cette intervention peut s'accompagner d'une hospitalisation de 24 à 72 heures.