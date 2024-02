Cancers : 35 millions de personnes en souffriront en 2050, alerte le CIRC

L'ESSENTIEL En 2050, 35 millions de nouveaux cas de cancer devraient être détectés, contre 20 millions estimés en 2022.

Selon le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC), le tabac, l’alcool, l’obésité et la pollution de l’air sont des « facteurs clés de la hausse de l’incidence des cancers.

En 2022, le cancer du poumon représentait plus de 12 % de tous les nouveaux cas et 18,9 % des décès.

Un scénario inquiétant. Le 1er février, le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC), une branche spécialisée de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), a averti que 35 millions de nouveaux cas de cancer devraient être détectés en 2050, contre 20 millions estimés en 2022. Il s’agit d’une hausse d'environ 77 %. "Les pays riches devraient connaître la plus forte augmentation absolue du nombre de cancers, avec 4,8 millions de nouveaux cas supplémentaires prévus en 2050. Toutefois, les pays à revenu faible ou intermédiaire devraient connaître une augmentation proportionnelle plus importante du nombre de cancers, alors que la mortalité devrait presque doubler", peut-on lire dans le communiqué.

Poumon, sein, estomac : les 10 cancers les plus répandus dans le monde

Pour réaliser ces estimations, le CIRC a utilisé les meilleures sources de données disponibles dans 185 pays. Selon les informations, dix types de cancers représentaient collectivement environ deux tiers des nouveaux cas et des décès dans le monde en 2022. Le cancer du poumon se trouve à la première place, avec 2,5 millions de nouveaux cas. "Il représentait plus de 12 % de tous les nouveaux cas et 18,9 % des décès, soit 1,8 million, ce qui en fait la principale cause de décès par cancer." Ensuite, on retrouve le cancer du sein chez la femme, avec 2,3 millions de cas dans le monde.

Les autres cancers les plus fréquents sont le cancer colorectal, le cancer de la prostate et le cancer de l'estomac. L’agence sanitaire a indiqué que les cancers du côlon et du rectum sont la deuxième cause de décès par cancer, suivi par le cancer du foie, du sein et de l'estomac. Quant au cancer du col de l'utérus, il était le huitième cancer le plus fréquent dans le monde, la neuvième cause de décès par cancer et le cancer le plus fréquent chez les femmes dans 25 pays.

Cancers : le tabac, l'alcool, l'obésité et la pollution de l'air sont des facteurs importants

Cette hausse des nouveaux cas de cancers serait liée au vieillissement et à la croissance de la population, ainsi qu’à l'évolution de l'exposition des personnes aux facteurs de risque. Sans surprise, le tabac, l'alcool, l'obésité, la pollution de l’air sont des facteurs clés.

Face à ces prévisions préoccupantes, le Dr Bente Mikkelsen, directeur du département "Maladies non transmissibles" de l'OMS, a souligné la nécessité d'investir davantage dans ce domaine. "L'OMS, notamment dans le cadre de ses initiatives de lutte contre le cancer, collabore étroitement avec plus de 75 gouvernements pour élaborer, financer et mettre en œuvre des politiques visant à promouvoir les soins contre le cancer pour tous", a-t-il déclaré.