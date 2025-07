Comment encourager l’activité physique en famille ?

L'ESSENTIEL L'activité physique en famille renforce les liens et permet de partager des moments de détente.

Il est important dans le choix des activités de respecter les préférences de chacun et de rappeler que le plaisir doit l'emporter sur la performance.

L"activité physique sous forme de jeu permet de partager des moments de plaisir.

Au-delà d’une question de santé, faire de l'activité physique en famille est aussi l’occasion de renforcer les liens familiaux, de découvrir de nouvelles passions et de partager des moments de joie. Pour encourager tous les membres de la famille, il est important de créer un environnement bienveillant où chacun se sent écouté, soutenu et libre d’explorer à son rythme.

Créer un climat de confiance et d’écoute

Dans un quotidien effréné, il peut sembler difficile de trouver le temps et la motivation pour pratiquer une activité physique en famille. La première étape consiste à créer un environnement bienveillant, à l'écoute des besoins et des préférences de chacun, sans les minimiser, ni les juger.

Tous les enfants ne se sentent pas à l’aise avec les sports d’équipe ou les activités compétitives. Certains préfèrent les jeux libres, la danse, la natation ou simplement une promenade en pleine nature. L’important est de montrer que chaque forme de mouvement compte et que le plaisir de bouger l’emporte toujours sur la performance.

Faire du mouvement un jeu partagé

Pour que l’activité physique devienne un plaisir familial, mieux vaut parler de jeu, d’aventure ou de découverte que de sport ou d’exercice. L’idée est d’inscrire le mouvement dans le quotidien sans qu’il devienne une corvée. Une balade en forêt, une partie de ballon dans le jardin, une chasse au trésor improvisée ou une séance de danse à la maison peuvent faire toute la différence.

Pour que chacun trouve sa propre source de motivation, la variété joue un rôle clé. En testant différentes activités, adaptées à l’âge et aux capacités de chacun, il est possible de partager des moments de complicité et de découverte, et surtout, de rire, bouger et s’encourager.

Montrer l’exemple et nourrir la motivation

Parler de ce que chacun aime, se donner des petits défis en famille, célébrer les efforts accomplis, même modestes, renforce la cohésion. Les parents jouent ici un rôle fondamental en montrant qu’ils prennent du plaisir à bouger eux-mêmes.

Exprimer les bienfaits ressentis, comme le calme après une marche ou la bonne fatigue après une activité, donne du sens à l’effort et l'envie de recommencer. Les enfants comprennent alors que bouger, ce n’est pas juste « bon pour la santé », c’est aussi agréable et source de fierté personnelle.

En savoir plus : "Je fais du sport en famille : + de 50 jeux exercices et postures" de Mathilde Guibert et Adéjie.