Comment la chaleur impacte l’appétit ?

L'ESSENTIEL En été, nous avons généralement moins faim car le corps ne veut pas surchauffer en digérant.

Faire attention à sa ligne et faire des activités en extérieur participent aussi à la diminution de l’appétit.

L’alimentation participe aussi à l’hydratation, il est donc recommandé de manger des légumes et des fruits qui contiennent beaucoup d’eau.

Avec les fortes chaleurs, c’est parfois difficile de trouver l’appétit. À l’inverse, quand il fait froid, vous avez très faim. C’est normal, il y a plusieurs explications !

Première explication : notre corps ne veut pas surchauffer

En été, "nous avons moins faim parce que notre corps ne veut pas surchauffer, nous mangeons donc moins, ou nous consommons moins de calories, ce qui nous permet de produire moins de chaleur interne", explique Beth Czerwony, diététicienne, dans un article à la Cleveland Clinic. Première raison, donc : nous avons donc moins d’appétit parce que notre corps s'adapte. Mais ce n’est pas la seule.

Qu’il s’agisse des périodes de vacances ou des simples jours de repos, l’été nous faisons généralement plus d’activités en extérieur. Nous bougeons donc plus, ce qui permet de ne pas se focaliser sur sa faim et donc de moins la ressentir.

Autre raison plus psychologique : le “body summer”. Cet objectif esthétique peut, en effet, aussi avoir un impact ! Certains, soucieux de leur corps, font attention à ce qu’ils mangent, aussi bien sur la qualité que sur la quantité...

Perte d'appétit et forte chaleur : la déshydratation peut aussi jouer un rôle

Un autre facteur possible de la perte d'appétit lors des fortes chaleurs peut être la déshydratation. L'experte souligne que lorsque vous êtes déshydraté, votre intestin commence à ralentir et vous ne digérez pas aussi bien les aliments. Ce qui peut d'ailleurs provoquer des nausées.

“Souvent, lorsque l'on est déshydraté, la sensation de soif est déjà diminuée, explique Beth Czerwony. Donc, si vous avez soudainement très, très soif, vous êtes probablement très déshydraté. Il est important de boire tout au long de la journée”.

Comme le rappelle le ministère de l’Agriculture, avec les fortes chaleurs, il faut s’hydrater et, à cette fin, bien manger. En effet, une partie de l’eau qui compose notre organisme doit provenir de l’alimentation. La nature étant bien faite, les fruits et légumes de saison en sont largement composés ! Ils sont donc des indispensables de l’été. Mais quels sont les meilleurs ? Côté salé, vous pouvez consommer sans modération des tomates, du concombre, de la salade ou encore des courgettes. Pour le dessert, la pastèque, le melon, mais aussi les fraises et les pêches sont aussi gorgés d’eau.

Ces recommandations nutritionnelles ont un but : éviter la déshydratation. Les premiers signes sont la sensation de soif, moins uriner, les lèvres sèches, une perte de poids ou encore une fatigue anormale.

Quand les températures sont élevées, l’Assurance Maladie conseille de boire 1,5 à 2 litres d’eau par jour, sans attendre d’avoir soif. Limitez aussi l’alcool ainsi que les boissons à forte teneur en caféine (café, thé, cola) ou très sucrées (sodas), car elles augmentent la sécrétion d’urine et participent donc à la déshydratation.