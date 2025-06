78 % des Français ne s’hydratent pas assez : quelle quantité d’eau boire ?

L'ESSENTIEL Selon un sondage, 78 % des Français ne s’hydratent pas suffisamment.

En effet, avec une moyenne de 1,3 L pour les femmes et 1,28 L, les niveaux de consommation d'eau sont largement en deçà des recommandations de l’EFSA.

L'agence recommande de boire au moins 1,6L pour les femmes et au moins 2L pour les hommes.

Les Français s’entendent sur un point : pour rester en bonne santé, il faut dormir suffisamment (94 %), manger équilibré (92 %) et également bien s’hydrater (94 %). Et bien qu'ils citent quasiment tous l’hydratation, ils sont nombreux à ne pas boire assez d’eau en réalité.

Selon une étude IFOP pour Hydratis menée sur un échantillon représentatif de 1.009 adultes, 78 % d'entre eux ne s’hydratent pas suffisamment.

Les Français n’atteignent pas la quantité d’eau recommandée par jour

Plus de 7 personnes interrogées sur 10 qui pensent qu’elles s’hydratent bien, ont, en fait, un apport en eau insuffisant. Les hommes sont les plus mauvais élèves. En effet, 86 % d’entre eux ont une hydratation non-conforme. Le taux est de 71 % chez la gent féminine. Les plus de 65 ans ont aussi du mal à respecter les recommandations. Plus de 8 sur 10 ont une hydratation non-conforme contre 76 % chez les 35-49 ans et 78 % chez les moins de 35 ans ainsi que les 50-65 ans.

Il faut dire que la majorité des Français (61 %) pense qu’il faut boire au moins 1,5 L d’eau par jour alors que les recommandations de l’EFSA (Autorité Européenne de Sécurité des Aliments) sont plus élevées. L’apport quotidien en eau total doit être de 2,5 L pour les hommes et 2 L pour les femmes. L’alimentation fournissant environ 20 % des besoins en eau, cela signifie que la gent masculine devrait boire environ 2 L par jour, et les femmes 1,6 L. Or, les estimations montrent qu’ils consomment respectivement 1,28 L et 1,30 L d’eau par jour.

Comment rester bien hydraté ?

Pour éviter la déshydratation surtout pendant les fortes chaleurs, il est important de “boire tout au long de la journée et avant même d'avoir soif, en particulier pour les personnes âgées, dont la sensation de soif est amoindrie”, rappelle l’Anses. L’eau est la source d’hydratation à privilégier en priorité. Si elle vient du robinet, on peut éliminer l’odeur ou le goût du chlore utilisé pour désinfecter et tuer les bactéries présentes dans l’eau, en la laissant reposer 30 minutes dans une carafe avant de la consommer.

"Les eaux en bouteille ne doivent pas être consommées au-delà de leur date de péremption. Pour les conserver au mieux, il est recommandé de les stocker à l’abri du soleil et de la température, dans un endroit frais comme à la cave", ajoute l’agence. Elle ajoute aussi que "certaines eaux minérales, en raison de leur concentration en sodium, doivent être consommées avec parcimonie et peuvent présenter des contre-indications".

Les personnes qui trouvent l’eau ennuyeuse, peuvent lui donner du "pep" en ajoutant une feuille de menthe, une rondelle de citron ou de concombre, une framboise, selon leur préférence.

Il est également possible de booster son hydratation en se tournant vers les tisanes, l’eau de coco et le lait. Il faut être prudent avec le café, le thé et les colas. S’ils apportent en effet de l’eau, la caféine qu’ils contiennent, fait uriner davantage. Attention aussi avec les boissons sucrées : sirops, sodas, jus de fruits. Les autorités de santé recommandent de ne pas boire plus d'un verre par jour.

Par ailleurs, les aliments riches en eau sont les concombres, les salades, les tomates, la pastèque, le melon, les courgettes, les fraises, le céleri…