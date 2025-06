Vos habitudes de sommeil sont influencées par les changements saisonniers et hebdomadaires

L'ESSENTIEL Les horaires de sommeil diffèrent entre la semaine et le week-end, la plupart des personnes rattrapant entre 20 et 35 minutes de sommeil, perdues pendant la semaine, le week-end.

L’heure du coucher et l’heure du lever étaient respectivement plus tardives de 30 à 40 minutes et de 60 à 80 minutes le week-end.

La durée du sommeil était plus longue de 15 à 20 minutes en hiver dans l’hémisphère nord, plus courte de 15 à 20 minutes en été dans l’hémisphère sud, et les variations diminuaient à proximité de l’équateur.

Dormir de façon irrégulière ne se résume pas simplement à la fatigue. En effet, cela peut nuire à la santé, en augmentant le risque de maladies. "Comprendre comment nos habitudes et notre environnement affectent le sommeil est une étape utile pour l'améliorer", selon Danny Eckert, professeur à l’université Flinders (Australie). C’est pourquoi dans une récente étude, il a, avec un groupe de chercheurs, examiné la variabilité de la durée et des horaires du sommeil selon les jours de la semaine, les mois, les saisons et les années.

Sommeil : la durée de sommeil est supérieure de 20 à 35 minutes le week-end

Pour les travaux, publiés dans la revue Sleep, l’équipe a analysé les données de sommeil de 116.879 adultes, dont 90.333 hommes et 26.546 femmes âgés en moyenne de 49 ans, à travers le monde. Celles-ci ont été recueillies à l’aide d'un dispositif sous-matelas approuvé par la Food and Drug Administration (FDA) pour suivre la durée et le rythme du sommeil sur trois ans et demi. Les résultats ont montré que les habitudes de sommeil étaient profondément liées à l'environnement qui nous entoure. "Qu'il s'agisse des heures d'ensoleillement, de la température ou de notre routine hebdomadaire, ces facteurs externes ont une influence étonnamment forte sur la qualité et la quantité de notre sommeil et de notre bien-être. (…) Il est normal de connaître des variations de sommeil au fil des saisons, et cela semble en partie lié à notre lieu de résidence", ont expliqué les auteurs.

Dans le détail, une variation a été observée selon les jours de semaine, avec une durée de sommeil supérieure de 20 à 35 minutes le week-end par rapport aux jours de la semaine. Autre constat : les personnes veillent plus tard le week-end et se couchent en moyenne 30 à 40 minutes plus tard qu'en semaine. En revanche, ils dorment également plus longtemps, plus précisément jusqu'à 80 minutes, le samedi et le dimanche. "Ces changements d'horaires de sommeil peuvent paraître mineurs, mais ils peuvent avoir un impact considérable sur notre horloge biologique. Les adultes d'âge moyen, en particulier ceux âgés de 40 à 60 ans, présentent les variations les plus importantes de la durée du sommeil entre la semaine et le week-end, probablement en raison de la nécessité de concilier travail à temps plein et responsabilités familiales", a indiqué Bastien Lechat, qui a dirigé les recherches.

"Plus on vit loin de l'équateur, plus les variations saisonnières du sommeil sont importantes"

Les changements saisonniers jouent également un rôle plus important que prévu. Les personnes vivant dans l'hémisphère nord dorment 15 à 20 minutes de plus en hiver, tandis que celles vivant dans l'hémisphère sud, dorment moins en été. "Plus on vit loin de l'équateur, plus les variations saisonnières du sommeil sont importantes", a ajouté Hannah Scott, co-auteur de l’étude. Selon les données, la durée du sommeil des participants a diminué de 2,5 minutes par nuit de 2020 à 2023. "Cette recherche nous rappelle de tenir compte de l'horloge, du calendrier et même des saisons pour bien dormir", ont conclu les scientifiques.