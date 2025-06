Intoxications dans l’Aisne : pour la première fois, une personne âgée est touchée

L'ESSENTIEL Dans l’Aisne, "trois nouveaux cas ont été enregistrés, dont deux enfants et une personne âgée qui n’ont pas déclaré le syndrome" hémolytique et urémique (SHU).

Les investigations pour trouver l’origine de la contamination se poursuivent.

Étant donné que les autorités sanitaires suspectent que ces infections soient liées à la consommation de viande, ils ont fermé quatre boucheries halal et deux rayons boucherie de supermarchés de Saint-Quentin.

22. C’est le nombre de personnes dans l’Aine, plus précisément à Saint-Quentin, qui a été pris en charge pour symptomatologie digestive sévère. Parmi eux, neuf patients ont développé un syndrome hémolytique et urémique (SHU). Il s’agit d’une maladie le plus souvent d’origine alimentaire, rare en France mais potentiellement grave aux âges extrêmes de la vie. Celle-ci est la principale cause d’insuffisance rénale aiguë chez les enfants de moins de trois ans. Selon les dernières informations, 10 personnes restent hospitalisées, dont 4 sont dialysées, et 11 ont pu quitter l’hôpital et regagner leur domicile. "Depuis le dernier point de situation, trois nouveaux cas ont été enregistrés dont deux enfants et une personne âgée qui n’ont pas déclaré le syndrome", peut-on lire dans le dernier communiqué publié par le préfet de l’Aisne.

La suspicion d’une infection alimentaire liée à la viande

À ce jour, ces intoxications alimentaires sont suspectées d’être liées à la viande. "La restauration scolaire n’est ciblée dans aucun des cas recensés." Actuellement, les services de l’État poursuivent leurs investigations pour trouver l’origine de la contamination. En attendant les résultats, les autorités ont fermé "préventivement" quatre boucheries halal et de deux rayons boucherie de supermarchés de l’agglomération. "Les enquêtes alimentaires sur l’origine des contaminations réalisées ces derniers jours n’ont pas mis en évidence de nouveaux commerces." En parallèle, les clubs ayant participé à l’évènement sportif, "Festival des petits as" organisé à Saint-Quentin les 21 et le 22 juin, et la fête du mini basket de Gauchy, organisée le 21 juin, ont été appelés à contacter les participants qui ont pu, sur place, consommer de la viande issue de boucheries fermées.

Intoxications alimentaires : comment l’éviter ?

Afin de prévenir une intoxication alimentaire, il est conseillé aux personnes ayant acheté des produits depuis le 1er juin dans l’une des six boucheries de ne pas les consommer. En outre, l’ARS leur recommande de nettoyer à l’eau savonneuse, puis de rincer avec de l’eau légèrement javellisée, leur réfrigérateur où les produits ont été stockés. "Si vous ou vos enfants avez consommé des denrées issues de ces six établissements, surveillez votre état de santé. Faites le 15 sans attendre en cas de diarrhées glairo-sanglantes." En outre, les autorités sanitaires appellent les Français à appliquer les gestes d’hygiène, comme le lavage régulier des mains. "La transmission reste possible de 'main à main'."