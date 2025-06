Intoxications dans l’Aisne : tout savoir sur la bactérie E. coli

L'ESSENTIEL 18 enfants ont développé des intoxications alimentaires graves dans l'Aisne. Une fillette en est décédée.

La bactérie E. coli est en cause, et la contamination pourrait être due à de la viande.

E. coli peut aussi être présente dans le lait cru, les légumes, les fruits et dans les pâtes crues.

18 enfants ont été victimes d’une intoxication alimentaire liée à la bactérie Escherichia coli dans l’Aisne. Parmi eux, une fillette de 12 ans est décédée et huit sont encore hospitalisés. Dimanche 22 juin, le ministre de la Santé, Yannick Neuder, s’est exprimé à ce sujet : il a souligné que la cause de la contamination par la bactérie n’était pas encore connue, il pourrait s’agir d’une infection alimentaire sur la viande.

Qu’est-ce que la bactérie E. Coli ?

E. Coli est une famille de bactéries, dont certaines sont présentes dans la microflore digestive de l’intestin humain. D’autres peuvent déclencher des infections généralement sans gravité. Elles peuvent évoluer en un syndrome hémolytique et urémique (SHU) rare mais grave chez l’enfant ou une micro-angiopathie thrombotique chez l’adulte. Ces complications se manifestent par la formation de caillots de sang dans l’organisme ce qui va endommager différents organes dont le cerveau et les reins. "Avant d’évoluer vers un SHU, ces infections sont responsables de douleurs abdominales accompagnées de diarrhées glairo-sanglantes ou, plus rarement, de diarrhées simples", souligne Santé publique France. Selon l’Anses, les populations ayant une probabilité plus forte que la moyenne de développer des symptômes ou des formes graves de la maladie sont les enfants de moins de 15 ans, surtout en dessous de 5 ans, et les personnes âgées.

Les aliments, l’une des causes principales des contaminations par E. coli

L’alimentation est la principale voie de transmission de cette famille de bactéries. Comme le rappelle l’Anses, "dans le monde, les principaux aliments mis en cause lors d’épidémies d’infections à Escherichia coli entérohémorragiques sont la viande hachée de bœuf insuffisamment cuite, les produits laitiers non pasteurisés, les végétaux crus (salade, jeunes pousses de radis blancs, graines germées) ou jus de fruits ou de légumes non pasteurisés, l’eau de boisson insuffisamment traitée." Les farines peuvent aussi être contaminées : dans ce cas, la consommation de pâte crue ou insuffisamment cuite peut entraîner une intoxication.

E. coli : Comment réduire le risque d’infection ?

Pour éviter la contamination, il est important de respecter quelques mesures d’hygiène. Le lavage des mains est primordial en sortant des toilettes, avant la préparation et la prise d’un repas, mais aussi après avoir manipulé des aliments. L’Anses recommande de "laver soigneusement et éplucher si possible les légumes, mais aussi les fruits et les herbes aromatiques, en particulier ceux qui sont consommés crus" et de "ne pas consommer crus ou insuffisamment cuits les aliments destinés à être consommés cuits". Pour les populations à risque, il est conseillé de cuire à cœur les viandes hachées, d’éviter la consommation de lait cru et produits à base de lait cru ainsi que les produits crus ou peu cuits à base de farine.