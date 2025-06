Le sport active une protéine miracle contre le vieillissement

L'ESSENTIEL Des chercheurs sud-coréens ont découvert que la protéine CLCF1, libérée par les muscles lors d’exercices intenses, pourrait inverser le déclin lié à l’âge en renforçant muscles et os.

Chez des souris âgées, des injections de cette molécule ont restauré force et densité osseuse.

A l’inverse, bloquer l'action de cette protéine supprimait presque tous les bienfaits de l’exercice.

Oubliez les crèmes miracles et les compléments hors de prix : la science vient peut-être de découvrir l’un des secrets biologiques les mieux gardés du vieillissement. Des chercheurs sud-coréens ont identifié une protéine, baptisée CLCF1, qui serait libérée par les muscles pendant l’exercice physique, et capable de réactiver la force musculaire et osseuse, même chez les personnes âgées.

Une protéine qui restaure les muscles et les os

CLCF1, ou "cardiotrophin-like cytokine factor 1", fait partie de la famille des myokines, des molécules produites par les muscles durant l’effort. Leur rôle est de transmettre des messages aux autres organes. Mais celui-ci se distingue par sa double cible : muscle et os. Un duo qui, en vieillissant, s’affaiblit conjointement, entraînant fragilité, chutes et fractures.

L'étude, publiée dans la revue Nature Communications, montre que les taux de CLCF1 chutent naturellement avec l’âge. Or, une activité physique suffisamment intense (comme la musculation ou le fractionné) stimule sa production. Les chercheurs ont ainsi observé que, chez les souris âgées, des injections de CLCF1 ont permis de restaurer la force musculaire et la densité osseuse à un niveau comparable à celui de jeunes adultes. A l’inverse, bloquer l'action de cette protéine supprimait presque tous les bienfaits de l’exercice, précise un communiqué.

Les scientifiques sont même allés plus loin : en créant des souris génétiquement modifiées pour produire davantage de CLCF1 tout au long de leur vie, ils ont constaté que les rongeurs présentaient de meilleures performances physiques, une ossature plus résistante et une endurance accrue, même sans entraînement supplémentaire.

Quand l'exercice dope l’énergie des cellules

Comment agit CLCF1 ? En dopant la production d’énergie dans les cellules musculaires et en stimulant la formation osseuse, tout en freinant la dégradation des os. Des analyses de sang chez l’humain ont confirmé que les taux de CLCF1 diminuent avec l’âge, mais remontent avec l’exercice intensif. La réponse reste néanmoins plus faible chez les seniors, ce qui pourrait expliquer pourquoi le sport est souvent moins efficace avec les années.

A noter que seules les activités de forte intensité, comme le renforcement musculaire ou l’endurance, permettent de déclencher une augmentation significative de CLCF1. La marche à pied légère, à elle seule, ne suffit pas.

Si ces résultats doivent être confirmés cliniquement chez l’Homme, cette découverte pourrait ouvrir la voie à de futurs traitements contre la fonte musculaire liée à l’âge ou l’ostéoporose. En attendant un éventuel médicament miracle, la meilleure stratégie reste de bouger !