L’eau thermale, une nouvelle piste contre le Covid long ?

Et si l'eau thermale offrait un soulagement aux patients atteints de Covid long ? C'est l'espoir d'une étude en cours dans plusieurs centres français, qui explore les effets des cures thermales et de la balnéothérapie sur cette pathologie encore mal comprise. Pour certains patients, cette approche pourrait redonner un peu de souffle à un quotidien lourdement impacté.

Améliorer la qualité de vie des patients

"À mon âge, c'est handicapant", confie à l’AFP Laura Becker, 36 ans, prise en charge dans le Centre thermal Saint-Eloy d'Amnéville (Moselle). Depuis une première contamination en décembre 2021, elle a contracté le virus six fois. Sa dernière infection, en septembre 2024, a marqué un tournant dont elle ne s’est "jamais remise". Diagnostic : Covid long, avec fatigue chronique, infections à répétition, difficultés respiratoires... Environ 6 % des personnes ayant contracté le virus seraient concernées par cette forme persistante, selon l'Organisation mondiale de la santé.

Pour tenter de soulager ces patients, le CHRU de Nancy pilote une étude baptisée "Covidtherm", menée dans trois stations thermales du Grand Est. Elle implique 200 participants, répartis entre un groupe suivant une cure thermale (bain hydromassant, aquagym, massages) et un autre bénéficiant de soins plus classiques, comme la kiné respiratoire. Objectif : évaluer si le thermalisme peut faciliter le quotidien des malades.

Le Dr Simon Rudynski, qui encadre les patients, explique que le but est "d'améliorer la qualité de vie" des participants, souvent confrontés à "la fatigue chronique, des troubles de la mémoire ou un essoufflement". Laura Becker affirme dormir mieux depuis le début de sa cure. Mais la fatigue persiste : "J'étais sportive, maintenant je me traîne alors que je n'ai même pas 40 ans."

L’eau thermale, une aide pour le bien-être psychologique ?

Selon la Pr Gisèle Kanny, investigatrice principale de l'étude, les symptômes du Covid long "sont proches d'autres maladies chroniques que l'on traite très bien par la cure thermale", comme "la fatigue, les douleurs musculaires et articulaires, les pertes d'équilibre, les difficultés à respirer durant l'effort". Et d'ajouter : "L'environnement thermal est particulièrement propice à retrouver une forme de bien-être." Pour rappel, les cures thermales sont proposées dans une centaine de villes en France et sont partiellement remboursées par l’Assurance maladie.

Si la balnéothérapie ne guérit pas, elle apporte un mieux-être psychologique. Les patients bénéficient aussi d'un suivi médical, psychologique et kinésithérapique renforcé. "Les personnes sont très contentes d'avoir une oreille, de voir qu'on leur propose quelque chose", souligne Diane Koelbert, kinésithérapeute à Amnéville. Pour Laura, cette étude est surtout une source d'espoir, car cela montre "qu'on s'intéresse encore à nous [...] Ça donne une force supplémentaire pour affronter" la pathologie.