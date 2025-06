Douleur : les bébés peuvent la ressentir avant de la comprendre

L'ESSENTIEL Chez les bébés, le réseau sensori-discriminatif, permettant d’identifier et localiser l'intensité et la qualité de la douleur, atteint les niveaux adultes vers 34-36 semaines après la conception.

Vers 36-38 semaines, le sous-réseau affectif-motivationnel atteint sa maturité, permettant aux nourrissons d'identifier la douleur comme désagréable et menaçante.

En revanche, le sous-réseau cognitif-évaluatif, aidant à interpréter et comprendre la douleur, ne se développe pleinement qu’à plus de 42 semaines après la conception.

"La douleur est une expérience complexe, comportant des composantes physiques, émotionnelles et cognitives. Bien que le concept de douleur soit appris tout au long de la vie, on ignore quand et comment se développent les réseaux cérébraux nécessaires à l'encodage de ces différentes dimensions", ont déclaré des chercheurs de l’University College London (Royaume-Uni). Dans une nouvelle étude, ces derniers ont voulu examiner le développement précoce de différents types de traitement de la douleur, en scannant le cerveau de nourrissons prématurés.

3 composantes du traitement de la douleur analysées

Dans le détail, ils ont utilisé deux plus grandes bases de données d'imagerie par résonance magnétique (IRM) cérébrale disponibles, le Human Connectome Project en développement et le Human Connectome Project. Grâce à ces données, les auteurs ont cartographié le développement du connectome de la douleur, le réseau neuronal dont les différentes parties interagissent pour aider à ressentir la douleur, chez 372 bébés, pour la plupart nés prématurément, âgés de moins de deux semaines. Leurs scanners ont ensuite été comparés à ceux de 98 adultes chez qui le connectome de la douleur est bien développé, contrairement aux nouveau-nés. Lors de leur analyse, l’équipe s’est concentrée sur trois composantes du traitement de la douleur : la composante sensorielle et discriminative (identification et localisation de l'intensité et de la qualité de la douleur), la composante affective et motivationnelle (entraînant la réponse émotionnelle à la douleur) et la composante cognitive et évaluative (appréciation et interprétation de la douleur).

La compréhension de la douleur ne se développe pleinement qu’à plus de 42 semaines après la conception

Les scientifiques ont constaté que le premier sous-réseau à atteindre les niveaux adultes en termes de force et de connectivité était le réseau sensori-discriminatif, vers 34-36 semaines après la conception. Les enfants peuvent ainsi ressentir la douleur, mais ne sont pas encore pleinement capables d'y répondre émotionnellement ou de l'interpréter. Avant ce stade, les nourrissons peuvent avoir des difficultés à identifier la partie de leur corps qui ressent la douleur. Vers 36-38 semaines, le sous-réseau affectif-motivationnel atteint sa maturité, permettant aux nourrissons d'identifier la douleur comme désagréable et menaçante. En revanche, "le sous-réseau cognitif-évaluatif n'a toujours pas atteint les niveaux adultes à terme." Cela se fait plus de 42 semaines après la conception, ce qui signifie que les bébés nés à terme n'ont pas encore pleinement développé les réseaux cérébraux nécessaires à la compréhension de la douleur.

Cerveau : "les prématurés pourraient être particulièrement vulnérables aux interventions médicales douloureuses"

"Nos résultats suggèrent que les prématurés pourraient être particulièrement vulnérables aux interventions médicales douloureuses pendant les étapes critiques du développement cérébral. Ils soulignent donc l'importance de soins pédiatriques éclairés, notamment le rôle d'une gestion personnalisée de la douleur et d'une planification minutieuse des interventions médicales pour les nouveau-nés, en particulier les prématurés", a conclu Lorenzo Fabrizi, qui a dirigé les recherches publiées dans la revue Pain.