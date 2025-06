Vessie hyperactive : les habitudes alimentaires influencent son développement

L'ESSENTIEL La vessie hyperactive est un syndrome caractérisé par l’envie soudaine et irrépressible d’uriner, qui est accompagnée ou pas d’une incontinence urinaire.

Le risque d'hyperactivité vésicale est réduit en cas de régime alimentaire équilibré riche en antioxydants, diversifié à faible teneur en alcool, riche en fibres et faible en sucres.

Considéré indépendamment, une alimentation riche en fibres et pauvre en sucre présente un effet protecteur.

Vous avez du mal à contrôler votre envie d’uriner ? Cela peut être lié à une l’hyperactivité vésicale. Il s’agit d’un syndrome, qui se caractérise généralement par une contraction anormale de la vessie pendant la phase de stockage, en l'absence d'infections urinaires ou d'anomalies structurelles de la vessie. Ce dernier se manifeste par une urgence urinaire, plus précisément la pollakiurie (une envie fréquente d'uriner), une augmentation de la nycturie (le fait de se lever fréquemment la nuit pour uriner) et/ou l'incontinence urinaire. "L’hyperactivité vésicale altère considérablement la qualité de vie, perturbe les relations intimes et peut même entraîner une dépression ou une anxiété", ont indiqué des chercheurs de l’université du Shandong à Jinan (Chine).

Vessie hyperactive : une alimentation équilibrée et variée diminue le risque

Dans une nouvelle étude, publiée dans la revue Frontiers in Nutrition, l’équipe a voulu savoir si les habitudes alimentaires pouvaient influencer le risque de développer une hyperactivité vésicale. Pour cela, elle a identifié les habitudes alimentaires spécifiques de participants à l'aide d'une analyse en composantes principales. Quatre habitudes alimentaires clés ont été déterminées après avoir pris en compte trois facteurs de confusion connus : une alimentation équilibrée riche en antioxydants, un régime alimentaire diversifié à faible teneur en alcool, une alimentation à base de céréales complètes à forte teneur en alcool) et un régime alimentaire riche en fibres et faible en sucres.

Selon les résultats, les personnes ayant une alimentation équilibrée riche en antioxydants, diversifiée à faible teneur en alcool, riche en fibres et faible en sucres avaient moins de risque de développer une vessie hyperactive. "Un double effet était observé pour l'alimentation à base de céréales complètes à forte teneur en alcool", ont précisé les auteurs. Le régime riche en fibres et pauvre en sucres a montré un effet protecteur lorsqu'il était considéré indépendamment et a augmenté le risque d'hyperactivité vésicale lorsqu'il était associé au régime riche en céréales complètes et en alcool.

"Des indications essentielles pour les interventions diététiques"

"Les habitudes alimentaires sont des facteurs indépendants qui influencent le développement de l'hyperactivité vésicale. Ces données fournissent des indications essentielles pour les interventions diététiques dans la prise en charge de l'hyperactivité vésicale, soulignant l'importance d'une alimentation équilibrée et modérée pour la santé de la vessie", ont conclu les scientifiques.