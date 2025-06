Antihistaminiques : des doses élevées influencent les performances physiques

L'ESSENTIEL Lors de l'exercice, l’histamine, une petite molécule de signalisation facilite l’adaptation au stress.

Le taux d'amélioration de la puissance maximale pendant la période d'entraînement physique était de 1,62 % par semaine dans le groupe sous antihistaminique contre 3,05 % dans le groupe placebo.

"Ce phénomène s'accompagnait d'une diminution des adaptations de la fonction vasculaire et de la capacité enzymatique oxydative, mais pas de la capacité aérobie maximale."

L'histamine est une petite molécule de signalisation. Chez les êtres humains, elle fait partie du système immunitaire et transmet le message indiquant qu'une inflammation est nécessaire. Pendant la saison des allergies, par exemple, le pollen déclenche la libération d'histamine par les mastocytes, un composant du système immunitaire. En outre, cette petite molécule facilite notre adaptation au stress lors de l’exercice, selon des scientifiques de l’université de l'Oregon. Problème : les antihistaminiques, que de nombreuses personnes allergiques prennent actuellement pendant la saison pollinique, modifient la transcription de nombreux gènes réagissant à l'exercice.

Une moindre amélioration des performances physiques chez les adultes sous antihistaminique

Dans le cadre d’une étude, parue dans la revue Journal of Applied Physiology, les chercheurs américains ont voulu déterminer le rôle de l'activation des récepteurs de l'histamine dans l'adaptation à l'entraînement d'endurance. Pour cela, 16 personnes en bonne santé et non-fumeurs ont participé à un programme de cyclisme de six semaines. Les volontaires ont pédalé sur des vélos stationnaires trois à quatre fois par semaine pendant toute la durée de l’intervention. Un groupe a reçu une dose d'antihistaminique avant chaque séance, tandis que l'autre groupe a pris un placebo. L’équipe a ensuite comparé l'adaptation corporelle des groupes.

En ce qui concerne les performances réelles, les personnes ayant pris placebo a constaté une amélioration environ deux fois supérieure à celles sous antihistaminique. Les auteurs ont également rapporté que les améliorations de la circulation sanguine étaient significativement plus importantes dans le groupe placebo. "Ce phénomène s'accompagnait d'une diminution des adaptations de la fonction vasculaire et de la capacité enzymatique oxydative, mais pas de la capacité aérobie maximale qui augmentait indépendamment du blocage", peut-on lire dans les résultats. D’après l’équipe, il se pourrait que l’échantillon ait été trop petit pour observer une différence ou que six semaines n'aient pas été suffisantes pour déceler un changement.

Des preuves supplémentaires pour déterminer si un antihistaminique à faible dose nuit à la forme physique

"Ces résultats pourraient s'appliquer à toute forme d'activité aérobique, qu'il s'agisse de cyclisme, de course à pied, de natation ou autre", ont déclaré les scientifiques. Selon eux, il reste à déterminer si les antihistaminiques en vente libre à faible dose ont le même effet, car dans les recherches, des doses élevés d'antihistaminiques, bien supérieures à celles qu'une personne consommerait pour lutter contre les allergies, sont utilisées.