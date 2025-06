Mutilations, tentatives de suicide : le nombre de jeunes femmes hospitalisées a fortement augmenté

L'ESSENTIEL En un an, le nombre de jeunes filles hospitalisées pour un geste auto infligé en services de soins somatiques a augmenté de plus de 22 % chez les 10-14 ans et de 14 % chez les 15-19 ans.

En psychiatrie, près de 12.000 femmes ont été admises avec un diagnostic renseigné de tentatives de suicide ou automutilations, contre moins de 6.000 hommes.

Cette dégradation de la santé mentale des jeunes pourrait être liée au "mésusage des réseaux sociaux et aux agressions spécifiques à cette population qui peuvent y avoir lieu."

Depuis les années 2010, une brutale dégradation de la santé mentale d’une importante minorité d’adolescentes et de femmes de moins de 30 ans est observée. Celle-ci semble avoir été accentuée par la crise sanitaire de 2020. "Bien qu’il soit difficile de déterminer les causes de cette détérioration, une hypothèse semble se démarquer pointant le mésusage des réseaux sociaux et les agressions spécifiques à cette population qui peuvent y avoir lieu", a écrit la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Drees) dans un récent rapport publié ce 18 juin.

En services de soins somatiques, le nombre de patients admis pour un geste auto-infligé a augmenté de 6 %

Dans cette étude, elle met en avant des chiffres alarmants sur les hospitalisations en lien avec un geste auto infligé : c’est-à-dire une tentative de suicide ou une automutilation non suicidaire (scarifications, brûlures, coups contre un mur, etc.). Après avoir analysé des données du système national de données de santé (SNDS), la DREES a signalé qu’entre 2023 et 2024, le nombre total de patients admis dans les services de médecine et de chirurgie pour un geste auto-infligé a augmenté de 6 %, plus précisément plus de 6 % chez les femmes et de 4 % chez les hommes. Au total, près de 82.000 personnes âgées de 10 ans ou plus ont été hospitalisées au moins une fois en 2024.

Dans le détail, en 2024, la progression du nombre de patientes hospitalisées, âgées de moins de 20 ans, s’est accentuée. "Elle est particulièrement marquée chez les très jeunes filles âgées de 10 à 14 ans avec une progression de + 22 % entre 2023 et 2024 tandis qu’elle atteint +14 % chez les 15-19 ans", peut-on lire dans le rapport. Chez les jeunes femmes de 20 à 24 ans, une hausse de 4 % des hospitalisations pour tentatives de suicide ou automutilations a été observée. Du côté des 25-29 ans, l’augmentation était de plus de 9 %. Chez les hommes, qui sont habituellement moins concernés par les tentatives de suicide, une hausse des admissions dans les établissements de santé entre 2023 et 2024 a également été constaté dans certaines classes d’âge. "C’est le cas chez les moins de 30 ans : +17% chez les 15-19 ans, +8% chez les 20-24 ans et +7 % chez les 25-29 ans, +9 % chez les 40-44 ans."

Mutilations, tentatives de suicide : 12.000 femmes hospitalisées en psychiatrie en 2024

En psychiatrie, des évolutions très comparables à celles documentées dans les services de médecine et de chirurgie sont enregistrées. Près de 12.000 femmes ont été hospitalisées en psychiatrie en 2024 avec un diagnostic renseigné de geste auto-infligé, contre moins de 6.000 hommes. La moitié des femmes hospitalisées avec ce motif ont moins de 30 ans. "Des travaux plus complets doivent être menés afin d’estimer notamment à quel point les augmentations chez les jeunes femmes sont pour partie le fait d’hospitalisations réitérées (les patientes hospitalisées une année le seraient à nouveau les années suivantes ce qui, avec l’afflux de nouvelles patientes, viendrait expliquer l’importance des augmentations année après année)", a conclu la Drees.