Apnée du sommeil : le réchauffement climatique accroît les risques

L'ESSENTIEL Des températures plus élevées sont liées à 45 % de risque de développer de l’apnée du sommeil.

En 2023, la hausse de la prévalence de ce trouble, due au réchauffement climatique, a été associée à une perte d'environ 800.000 années de vie en bonne santé dans 29 pays.

Si les températures augmentent de 1,8 °C par rapport à la moyenne préindustrielle, le coût sociétal de l’apnée du sommeil sera 1,2 à 3 fois plus élevé d’ici 2100.

En cas de fortes chaleurs, la durée et la qualité du sommeil sont réduites. Cependant, l’effet des températures élevées sur la gravité de l'apnée obstructive du sommeil (SAHOS) est inconnu. C’est pourquoi des chercheurs de l’université Flinders (Australie) ont décidé de mener une étude au cours de laquelle 116.000 personnes dans le monde ont été recrutées. Lors de l’intervention, les participants ont dû utiliser un capteur sous-matelas approuvé par la Food and Drug Administration (FDA) sur une période de trois ans et demi afin d'estimer la gravité de ce trouble de la ventilation nocturne. Pour chaque volontaire, l’appareil a enregistré environ 500 nuits de données distinctes. "Le bien-être et la productivité ont été estimés pour différents niveaux de réchauffement climatique." Les scientifiques ont ensuite comparé ces informations sur le sommeil avec des informations détaillées sur la température sur 24 heures, issues de modèles climatiques.

Apnée du sommeil : 45 % de risques en plus en cas de températures plus élevées

À l'échelle mondiale, des températures plus élevées étaient associées à une probabilité 45 % plus élevée de développer une apnée du sommeil. D’après les estimations, publiées dans la revue Nature Communications, la hausse de la prévalence de l’apnée du sommeil liée au réchauffement en 2023 serait associée à une perte de 788.198 années de vie en bonne santé dans 29 pays. Ce chiffre est similaire à celui d'autres pathologies, telles que le trouble bipolaire, la maladie de Parkinson ou les affections rénales chroniques. "On observe aussi une perte de productivité au travail de 30 milliards de dollars américains." Selon les auteurs, les scénarios avec des températures de plus de 1,8 °C au-dessus des niveaux préindustriels entraîneraient une augmentation supplémentaire de 1,2 à 3 fois du coût sociétal de l’apnée du sommeil d'ici 2100.

"Le fardeau de l’apnée du sommeil pourrait doubler d'ici 2100"

"Nos résultats signalent que, sans mesures politiques plus importantes pour ralentir le réchauffement climatique, le fardeau de l’apnée du sommeil pourrait doubler d'ici 2100 en raison de la hausse des températures. (…) Outre l'apport de preuves supplémentaires sur la menace majeure que représente le changement climatique pour la santé et le bien-être humains, l'étude souligne l'importance de développer des interventions efficaces pour diagnostiquer et prendre en charge ce trouble de la ventilation nocturne. À l'avenir, nous souhaitons concevoir des études interventionnelles qui exploreront des stratégies visant à réduire l'impact des températures ambiantes sur la gravité de l'apnée du sommeil, ainsi qu'à étudier les mécanismes physiologiques sous-jacents qui relient les fluctuations de température à la gravité du SAHOS", ont conclu les scientifiques.