Comment notre alimentation peut influer directement sur notre sommeil

L'ESSENTIEL Une étude établit un lien quasi immédiat entre une alimentation riche en fruits et légumes et un sommeil de qualité.

Cette étude a été menée sur des femmes et des hommes en bonne santé âgées de 20 à 49 ans.

Elle rappelle aussi que la durée idéale du sommeil est de 7 à 9 heures par nuit.

Une alimentation équilibrée serait-elle le gage d'un sommeil de qualité ? C'est ce qu'affirme une étude menée par des chercheurs de l'université de Chicago qui ont comparé les habitudes alimentaires et la façon dont se passaient les nuits des participants. Leurs conclusions sont spectaculaires : les observations réalisées sur une seule nuit montrent que ceux qui s'étaient nourris essentiellement de fruits, de légumes et de céréales avaient un sommeil plus profond et surtout ininterrompu.

"Une durée de sommeil inférieure aux 7 à 9 heures recommandées par nuit ou de mauvais indicateurs de qualité du sommeil est un problème répandu aux nombreuses conséquences négatives sur la santé, en particulier chez les jeunes adultes", rappellent les auteurs de ces travaux. Il a déjà été établi qu'une alimentation "plus riche en énergie, en matières grasses totales et en sucres ajoutés" peut générer un mauvais sommeil, comme le démontre l'expérience très commune de nuits perturbées après des repas trop copieux. D'où leur choix de rechercher, à l'inverse, comment certains apports alimentaires peuvent influer positivement sur les habitudes de sommeil.

Relevés alimentaires et mesure du sommeil

Les participants à cette étude étaient des femmes et des hommes en bonne santé âgés de 20 à 49 ans qui déclaraient une durée de sommeil habituelle comprise entre 7 et 9 heures par nuit et qui consommaient régulièrement trois repas par jour. Les observations se sont déroulées en deux phases de six semaines interrompues par une période de quatre semaines. Les participants ont rempli plusieurs relevés alimentaires de 24 heures et des mesures du sommeil sur plusieurs jours. Ils ont été invités à consigner tous les aliments et boissons consommés au cours de chaque période de 24 heures, y compris l'eau.

"Nous avons constaté qu'une consommation plus élevée de fruits et légumes pendant la journée était associée à un sommeil moins perturbé". Un résultat obtenu grâce à une évaluation objective du sommeil par actigraphie - une technique qui permet d'identifier les périodes de sommeil/veille pendant le jour et la nuit- grâce à un appareil porté au poignet en permanence pendant toute la période de collecte de données.

Une production de mélatonine favorisée

Si les chercheurs sou!lignent que des études observationnelles avaient déjà associé une consommation élevée de fruits et légumes à une meilleure qualité de sommeil autodéclarée, ils insistent sur le fait que leur nouvelle étude a permis d'avancer sur les explications de ce lien entre nutrition et sommeil. "Les fruits et légumes pourraient être liés au sommeil par leur teneur en glucides complexes, notamment en fibres, leur profil polyphénolique et leur teneur en mélatonine", notent les scientifiques. Les glucides consommés dans l'alimentation faciliteraient en effet l'absorption accrue par le cerveau de tryptophane alimentaire, un précurseur de la vitamine B3 qui contribue au fonctionnement du système nerveux, au métabolisme énergétique et à réduire la fatigue, augmentant ainsi la synthèse cérébrale de sérotonine, qui est ensuite convertie en hormone favorisant le sommeil, la mélatonine. Une autre théorie postule que l'alimentation peut moduler le sommeil par la stimulation des neurones sensibles au glucose dans l'hypothalamus.

Mais, au-delà d'inciter à adopter de bonne habitudes alimentaires pour soigner son sommeil, cette étude montre aussi l'impact quasi immédiat de l'alimentation sur celui-ci. "Nos résultats montrent pour la première fois un lien temporel entre un profil alimentaire diurne sain et une meilleure qualité de sommeil la nuit suivante, ce qui suggère fortement qu'une alimentation riche en aliments végétaux pourrait améliorer la qualité du sommeil", soulignent les chercheurs.