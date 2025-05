Un déficit de sommeil favorise le mauvais cholestérol

L'ESSENTIEL Le sommeil joue un rôle crucial dans la régulation du cholestérol, car c’est la nuit que le corps le métabolise le plus efficacement.

Dormir entre sept et neuf heures par nuit permettrait de maintenir un bon équilibre entre "bon" et "mauvais" cholestérol, tandis qu’un sommeil insuffisant ou excessif peut avoir l’effet inverse.

Combiné à une bonne hygiène de vie et à une gestion du stress, un sommeil de qualité devient un véritable allié pour la santé cardiovasculaire.

Un Français sur cinq a un taux de cholestérol trop élevé, et donc un risque cardiovasculaire accru, selon l'Assurance Maladie. On sait que l'alimentation et l'exercice physique influencent les niveaux de cholestérol, mais qu'en est-il du sommeil ? Un repos de qualité pourrait bien être un moyen sous-estimé pour préserver la santé de son cœur, suggèrent des cardiologues cités par le quotidien britannique The Mirror.

Quel lien entre sommeil et cholestérol ?

Le cholestérol, substance lipidique indispensable à notre organisme, devient problématique lorsqu'il est présent en excès dans le sang. "Notre corps métabolise le cholestérol la nuit. C'est pourquoi les médicaments contre le cholestérol sont souvent prescrits au coucher", explique le Dr Nivee Amin. Or, un sommeil insuffisant perturbe cette métabolisation nocturne, impactant la gestion des graisses et des sucres absorbés durant la journée.

Le cardiologue cite plusieurs études qui viennent appuyer ce constat. Une recherche japonaise a montré que dormir moins de cinq heures ou plus de huit heures par nuit était associé à des niveaux plus élevés de cholestérol LDL, le "mauvais" cholestérol. Une autre étude relayée par WebMD précise que les personnes dormant huit heures par nuit présentent les taux les plus élevés de "bon" cholestérol, le HDL.

Le rôle du stress et du mode de vie

Le stress chronique nuit également au sommeil et au cholestérol, rappellent les experts. "Le stress produit une hormone qui augmente notre tension artérielle, notre rythme cardiaque et notre risque de crise cardiaque et d'accident vasculaire cérébral", précise le Dr Leslie Cho, cardiologue à la Cleveland Clinic. Il favorise aussi de mauvaises habitudes : malbouffe, alcool, tabac et nuits trop courtes.

Les chercheurs insistent sur la nécessité de prendre soin de son sommeil, en plus d'avoir une alimentation équilibrée et de pratiquer une activité physique régulière. Établir une routine du soir, réduire les écrans avant le coucher, créer un environnement propice au sommeil... sont autant de stratégies qui, cumulées, peuvent contribuer à faire baisser le cholestérol.

Pour rappel, les adultes doivent viser entre sept et neuf heures de sommeil par nuit. Avec en moyenne 6h42 en semaine, les Français sont loin du compte, selon le baromètre de Santé Publique France.