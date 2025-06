Le paracétamol pourrait bloquer la douleur… avant qu’elle apparaisse !

L'ESSENTIEL Le paracétamol permet de bloquer la douleur avant qu'elle se manifeste dans le corps.

Après une dose, le corps produit une substance capable d'agir sur les terminaisons nerveuses liées à la douleur.

Cette découverte pourrait permettre de mettre au point de nouveaux anti-douleur plus précis.

Le paracétamol fait partie des médicaments anti-douleur les plus vendus dans le monde. Pourtant, les scientifiques continuent de découvrir ses propriétés. Dans Proceedings of the National Academy of Sciences, une équipe de l'Université hébraïque de Jérusalem révèle que le médicament, appelé également acétaminophène, permet de bloquer la douleur avant qu’elle se manifeste. "Pendant des décennies, les scientifiques ont cru que le paracétamol soulageait la douleur en agissant uniquement sur le cerveau et la moelle épinière, précisent les auteurs dans un communiqué. Mais cette nouvelle étude montre que le médicament agit également en dehors du cerveau, dans les nerfs qui détectent la douleur en premier."

Comment le paracétamol parvient à bloquer les signaux de la douleur ?

Les scientifiques ont travaillé sur la substance appelée AM404, produite par l'organisme après la prise de paracétamol. Ils ont découvert que ce métabolite est produit directement dans les terminaisons nerveuses sensibles à la douleur. Il agit en bloquant des canaux spécifiques, appelés canaux sodiques, qui contribuent à la transmission des signaux douloureux. "En bloquant ces canaux, l'AM404 arrête le message douloureux avant même qu'il ne se manifeste", indiquent les chercheurs.

Paracétamol : créer de nouveaux médicaments, plus précis et plus ciblés pour lutter contre la douleur

"C'est la première fois que nous démontrons que l'AM404 agit directement sur les nerfs en dehors du cerveau, poursuit le professeur Alexander Binshtok de la Faculté de médecine et du Centre des sciences du cerveau (ELSC) de l'Université hébraïque, co-auteur de l’étude. Cela bouleverse notre compréhension de la façon dont le paracétamol combat la douleur." Pour ce spécialiste, cela pourrait permettre de développer de nouveaux médicaments analgésiques plus ciblés. Les traitements actuels peuvent déclencher des effets secondaires, comme les engourdissements ou la faiblesse des membres. "Si nous parvenons à développer de nouveaux médicaments basés sur l'AM404, nous pourrions enfin disposer de traitements contre la douleur hautement efficaces, mais aussi plus sûrs et plus précis", complète le co-auteur de l’étude, le professeur Avi Priel de l'École de pharmacie en Israël.