Paracétamol : quels sont les risques d'un surdosage ?

L'ESSENTIEL Le paracétamol est un médicament prescrit pour lutter contre différentes douleurs.

Il faut le consommer aux quantités recommandées par les autorités sanitaires, en fonction de l'âge et du poids.

Un surdosage peut avoir de graves conséquences, notamment sur le foie.

C’est un défi viral.. qui n’existe pas. Le "paracetamol challenge" fait le tour d’Internet ces derniers jours. Réalisé par des adolescents, il consiste à consommer de grandes quantités du médicament. En réalité, il n’y a aucune vidéo montrant la réalisation de ce défi sur les réseaux sociaux. La plupart des contenus cherchent à faire de la prévention sur les risques de surdosage. Car même si le médicament est courant, et vendu sans ordonnance, il est primordial de ne pas le consommer en excès.

Paracétamol : les risques d’une trop grande consommation

"Utilisé à bon escient, le paracétamol est un médicament sûr et efficace, rappelait l’ANSM dans un communiqué paru en 2019. Cependant en cas de surdosage, le paracétamol peut entraîner des lésions graves du foie irréversibles dans certains cas." Selon l’agence, la mauvaise utilisation du paracétamol est la première cause de greffe hépatique d’origine médicamenteuse en France. "Selon la quantité de paracétamol dans le sang, la plage des symptômes peut s’étendre des vomissements et des douleurs abdominales à l’insuffisance hépatique et au décès", développe le manuel MSD. Les premiers signes peuvent apparaître au bout de quelques heures : ce sont généralement les vomissements. Au bout de 24 heures, des douleurs abdominales et des nausées sont généralement signalées. En cas de surdosage, il faut consulter un médecin rapidement afin de protéger le foie, car les traitements disponibles sont efficaces s’ils sont administrés avant l’apparition des lésions hépatiques.

Paracétamol : qu’est-ce que le surdosage ?

La notion de surdosage désigne toute quantité ou utilisation non-adaptée : une dose trop importante par prise ou par jour, et/ou un délai minimum entre les prises non respecté. Le dosage de paracétamol pour un enfant, de 27 à 50 kilos, est de 500 mg, à renouveler si besoin au bout de 6 heures, sans dépasser la dose maximale journalière. "La dose journalière dépend du poids de l’enfant (environ 60 mg/kg par jour), indique l’organisme. Chez un enfant de moins de 40kg, il ne faudra pas dépasser 2 grammes (soit 4 comprimés de 500 mg par jour)."

Pour les personnes de plus de 15 ans et de plus de 50 kilos, la dose de 500 mg peut être renouvelée au bout de 4 heures. "En cas de douleurs ou de fièvre plus intenses, vous pouvez débuter par la prise de 1 gramme en laissant un intervalle de 6h entre 2 prises", ajoute l’agence. Il ne faut jamais dépasser trois grammes par jour. "Seul votre médecin pourra augmenter si besoin la dose journalière mais sans jamais dépasser 4 grammes", précise-t-elle. Pour résumer, l’ANSM recommande de se limiter à "la dose la plus faible, le moins longtemps possible".