Consulter son smartphone dès le réveil : un danger pour la santé cardiaque

L'ESSENTIEL Consulter son smartphone dès le réveil augmente le stress, ce qui nuit à la santé cardiovasculaire.

Cela peut aussi diminuer le temps consacré à des activités plus saines, comme l'exercice physique.

Il faudrait donc laisser son smartphone de côté le matin, mais aussi au coucher, pour préserver sa santé.

Lâchons nos téléphones, et surtout le matin ! Dans le média américain Parade, des cardiologues alertent sur une mauvaise habitude, souvent bien ancrée : celle de consulter son smartphone dès le réveil. Selon eux, cela provoque une augmentation du stress, néfaste pour la santé cardiovasculaire.

Téléphone : une augmentation du stress nuit à la santé cardiovasculaire

"Il est bien établi que les facteurs de stress psychologique, aigus et chroniques, sont liés à l'hypertension artérielle et aux maladies cardiaques telles que les crises cardiaques et l'insuffisance cardiaque, indique le Dr Paul Bhella, cardiologue et professeur de médecine à la Burnett School of Medicine de la Texas Christian University. Ainsi, et cela dépend de chaque individu, si consulter son téléphone dès le matin est une expérience négative ou psychologiquement stressante, ces associations connues s'appliquent." Les notifications mais aussi les contenus visionnés, comme les actualités, peuvent générer du stress, du pessimisme voire de la contrariété.

Remplacer le smartphone par des habitudes plus saines pour le cœur

Mais pour le Dr Alexandra Kharazi, chirurgienne cardiothoracique au Southern California Surgical, les risques sont aussi liés à d’autres facteurs. "Ce n'est pas seulement une question d'hormones de stress, estime-t-elle. C'est aussi le type de journée que cette habitude déclenche." Selon elle, passer du temps sur son téléphone au réveil nous empêche de faire d’autres choses, plus bénéfiques pour la santé cardiaque. "Il peut s'agir de préparer un petit-déjeuner sain pour le cœur, de méditer, de savourer pleinement son café ou son thé du matin, de s'étirer, de faire de l'exercice, de promener son chien ou même de passer quelques minutes avec ses proches avant de partir au travail", développe-t-elle.

Comment améliorer sa santé cardiaque sans smartphone

Ces professionnels de santé recommandent de laisser le téléphone de côté au réveil, pour privilégier des activités plus saines. L’idéal est de pratiquer de l’activité physique en extérieur : un jogging, une petite promenade ou quelques postures de yoga. Même de simples étirements peuvent permettre de bien démarrer la journée tout en protégeant sa santé. Pour le Dr Cheng-Han Chen, cardiologue en Californie, le smartphone, utilisé correctement, peut être bénéfique car il permet "d'accéder à des informations susceptibles d'améliorer les connaissances en matière de santé". Mais il est essentiel de prendre certaines habitudes : bannir le téléphone au réveil et au coucher, et pendant les repas et fixer des limites de durée d’utilisation.