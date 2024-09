Faire sonner son réveil plusieurs fois est une très mauvaise habitude

L'ESSENTIEL Les réveils et les alarmes des téléphones portables offrent une fonction snooze qui permet de répéter le réveil.

Selon des experts du sommeil, elle serait à bannir.

Elle risque d’augmenter la sensation de fatigue et d’aggraver l’inertie du sommeil.

Certains matins sont plus durs que d’autres, mais heureusement, le réveil nous aide à sortir du sommeil. Parfois, cela ne suffit pas : la fonction "rappel", ou snooze, permet alors de faire sonner une nouvelle fois l’alarme, quelques minutes plus tard. Pratique et facile, cette technique est pourtant déconseillée. Selon des experts des Sleep Clinic Services, en Australie, elle serait néfaste pour la santé.

Pourquoi faut-il éviter d’utiliser la fonction snooze du réveil ?

Ils rappellent que lorsqu’on appuie sur la fonction rappel du réveil, le sommeil nous gagne rapidement. "Votre corps commence à libérer des hormones qui déclenchent un sommeil profond", précisent-ils. Là, le réveil se remet à sonner et interrompt le cycle du sommeil alors qu’il vient de commencer. "Vous finirez par avoir l'impression d'avoir passé une très mauvaise nuit, préviennent-ils. Même si vous avez peut-être très bien dormi." Au-delà de cette sensation de fatigue, un usage répété de cette fonction peut perturber le cerveau. "Peu de temps après avoir été réveillé, vous envoyez un signal indiquant que c'est le moment de retourner dormir, développent-ils. Si cela continue pendant au moins 2 répétitions, la confusion augmente. Et vous finissez par souffrir d'une inertie prolongée du sommeil." Ce terme désigne l’état dans lequel on se trouve au réveil : ce sont les 15 à 30 minutes dont nous avons besoin pour nous sentir parfaitement réveillés. "Des recherches récentes ont montré qu’un réveil au début du cycle de sommeil ou pendant le sommeil profond peut provoquer une inertie du sommeil pendant 2 à 4 heures", alertent-ils.

Comment faire pour se réveiller facilement ?

Pour ces spécialistes, il est primordial de cesser d’utiliser cette fonction. Pour cela, ils recommandent de se forcer à sortir du lit et de se lever tous les jours à la même heure. "Votre corps enverra des signaux pour aller vous reposer à peu près à la même heure chaque nuit, expliquent-ils. En fin de compte, votre corps et votre cerveau seront tellement habitués à vous réveiller à la même heure chaque jour que vous n'aurez plus besoin d’utiliser une alarme." Pour y arriver, ils recommandent d’aller se coucher dès que les premiers signaux de fatigue apparaissent et de placer le téléphone ou le réveil loin de vous, pour vous forcer à vous lever le matin. Une fois sorti du lit, quelques astuces peuvent vous aider à vous sentir en forme. "S'exposer à la lumière, prendre une douche et prendre un peu de caféine sont de petites choses qui réduiront l'inertie du sommeil, recommande Kelly Baron, psychologue clinicienne spécialisée en médecine comportementale du sommeil à l'Université de l'Utah Health. Il faut vous accordez un peu de temps au démarrage !"