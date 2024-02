La grasse matinée est-elle bonne pour la santé ?

L'ESSENTIEL La grasse matinée augmente le risque de développer certaines maladies dont des pathologies cardiaques.

Cela est lié au dérèglement du rythme circadien et à son impact sur notre métabolisme.

Mieux vaut privilégier la régularité pour bien dormir.

Le weekend est propice à un ralentissement du rythme. Face au stress de la semaine, il est enfin possible de prendre son temps. Pour de nombreuses personnes, c’est le moment idéal pour rattraper les heures de sommeil manquantes en faisant la grasse matinée. Pourtant, plusieurs scientifiques s’accordent à dire que ces nuits de sommeil rallongées sont mauvaises pour la santé.

Sommeil : quels sont les problèmes de santé liés à la grasse matinée ?

En 2022, des chercheurs de l’université de l’Arizona ont publié une étude sur les effets de la grasse matinée. Ces spécialistes qualifient la différence entre les habitudes de sommeil entre les jours travaillés et les jours chômés de "jetlag social". Grâce à des sondages et des informations sur l’état de santé des participants à l’étude, ils ont mis en lumière une association entre le décalage des horaires de sommeil selon les jours de la semaine et le risque de maladie cardiaque. Chaque heure de décalage, entre les horaires de la semaine et ceux du weekend, était associée à une hausse de 11% du risque de maladie cardiaque.

En parallèle, ils ont observé une augmentation du risque de mauvaise humeur, de somnolence, de fatigue et d’un mauvais état de santé global. "Ces résultats indiquent que la régularité du sommeil, au-delà de la seule durée des nuits, joue un rôle important pour notre santé", concluait alors l’autrice principale de l’étude Sierra B. Forbush.

Ces conclusions sont confirmées par Caroline Rome, sophrologue et spécialiste des troubles du sommeil. À Ouest-France, elle explique que les risques de mortalité sont plus élevés pour les personnes faisant régulièrement des grasses matinées. "Dès qu’on s’éloigne des rythmes naturels qu’on appelle rythmes circadiens et qui représentent en quelque sorte l’horloge interne du corps humain, le métabolisme est déréglé : sur le plan cardiovasculaire, sur les processus glucidiques…, complète-t-elle. Il y a davantage de risques de développer le diabète de type 2."

Grasse matinée : un risque de dérèglement du sommeil

Aussi, faire des grasses matinées régulièrement peut avoir des effets délétères sur le sommeil. En cas d’insomnie, l’Assurance maladie recommande justement de respecter des horaires réguliers, week-end compris. "Évitez les grasses matinées qui décalent votre rythme de sommeil, précise l’organisme. Le corps et le cerveau doivent mettre en place des habitudes qui vont permettre de régler votre horloge interne. La répétition permet à l'organisme d'enregistrer les signaux annonçant le début de la nuit de sommeil."

Faut-il faire la grasse matinée en cas de coucher tardif ?

Pour Caroline Rome, les grasses matinées peuvent être une option, mais réservées aux personnes ne souffrant pas de troubles du sommeil. "Un individu en pleine santé peut parfois se le permettre, sans en abuser, considère-t-elle. Il faut continuer d’aller faire du sport, de bien profiter de la lumière du déjeuner, et essayer ensuite de récupérer pour se recaler sur les rythmes sociaux." En cas de sortie nocturne, elle conseille d’éviter de se lever trop tard et de privilégier une courte sieste entre 13 et 15 h, tout en conservant un rythme normal en matière de repas et d’exposition à la lumière naturelle.