Eczéma chronique des mains : quelles précautions prendre au quotidien ?

L'ESSENTIEL L'eczéma chronique des mains a des retentissements importants sur la vie quotidienne des patients.

Des précautions doivent être prises avec toutes les matières ou tous les produits pouvant déclencher ou aggraver la maladie.

Le contact avec des produits irritants, solvants, certains métaux ou substances chimiques doit être évité.

L'eczéma chronique des mains est une affection courante qui touche des millions de personnes à travers le monde. Sans gravité, elle a toutefois des répercussions importantes sur la vie quotidienne en entraînant des douleurs chroniques des modifications de l'humeur et des troubles du sommeil. A l'origine de ces désagréments, les conséquences physiques de la maladie : démangeaisons, rougeurs, fissures, crevasses qui peuvent perturber de nombreuses activités de routine.

Au-delà de ses traitements qui passent d'abord par une hydratation régulière de la peau à laquelle peut s'ajouter dans les cas plus sévères un traitement par des corticoïdes ou par des immunomodulateurs, l'eczéma chronique des mains peut être géré par des précautions adaptées. Pour les mettre en oeuvre, il est essentiel d'identifier les facteurs déclenchants et d'adopter les bons réflexes pour éviter tout ce qui peut aggraver la maladie ou provoquer des poussées.

"Il peut y avoir des allergies alimentaires associées"

Et cette liste des précautions est longue ! La première question que l'on peut se poser est de savoir si l'alimentation, avec ce quelle peut comporter de risque allergique, est à adapter. "Dans certains cas particuliers -et notamment lorsque la maladie est un eczéma de contact dû à une réaction allergique locale qui peut être provoquée par de nombreuses substances- il peut y avoir des allergies alimentaires associées, particulièrement avec des aliments dits histaminolibérateurs comme les fraises et le chocolat", assure la dermatologue Inès Zaraa.

Autre domaine dans lequel des précautions doivent être prises, celui des vêtements. "Certains tissus peuvent irriter la peau et il faut privilégier des tissus naturels comme le coton non traité en évitant les tissus synthétiques; la règle générale est que les tissus en contact avec la peau doivent être doux et ne pas gratter ni irriter la peau pour ne pas favoriser l'apparition de l'eczéma", conseille Inès Zaraa.

"Eviter le contact avec des produits irritants ou solvants"

Mais dans la mesure où l'eczéma chronique des mains, comme son nom l'indique, touche ces extrémités dont l'usage est permanent dans la vie courante, c'est là que des préventions doivent particulièrement être prises. Dans l'univers professionnel, cette maladie peut être très handicapante puisque certains métiers -agents de nettoyage, professionnels du bricolage ou du jardinage, par exemple- mettent la peau en contact avec des produits potentiellement irritants ou allergisants. "Il n'y a pas de véritable contre-indications pour ces métiers mais toutes les professions où l'on va être exposé à des substances irritantes ou à des milieux humides peuvent être à l'origine d'un eczéma chronique des mains ou aggraver les poussées", précise toutefois la dermatologue.

En dehors de gestes ou d'environnement professionnels à risque, tout ce que touchent nos mains est à surveiller en cas d'eczéma chronique. Et certaines prudences ne sont pas si évidentes : "Il faut éviter le contact avec des produits irritants ou solvants, ne pas porter de gants en latex, faire attention à certains métaux comme le nickel que l'on peut retrouver dans des faux bijoux... mais il faut savoir que certaines substances dans les téléphones portables ou leur coque peuvent aussi être à l'origine d'un eczéma chronique des mains ou l'aggraver !", alerte Inès Zaraa.

"Les dermatologues peuvent aider le patient à adapter son environnement"

Gare également à tout ce qui concerne la cosmétique, y compris, comme le précise la dermatologue, "l'utilisation de faux ongles, de vernis ou de gels qui peuvent aggraver la maladie à cause de toutes le substances chimiques que contiennent ces produits". En revanche, feu vert pour continuer à caresser son animal de compagnie : "Ce n'est pas leurs poils ou leur salive qui peuvent être irritants... mais attention toutefois à certains produits de litière!", prévient Inès Zaraa.

Et la dermatologue de mettre également en garde contre les bains en piscine, à cause de l'eau chlorée, et de rappeler l'importance d'utiliser un adoucisseur d'eau lorsque celle-ci est trop calcaire. Prudence aussi pour les voyages en avion en raison de la sécheresse de l'air dans les cabines et pour les expositions au soleil, même si elle souligne que ce sujet est "très controversé".

Mais, face à toutes ces "menaces" pour les patients souffrant d'eczéma chronique des mains, Inès Zaraa tient surtout à rappeler que "les dermatologues qui jouent un rôle clé dans la prise en charge de l'eczéma chronique des mains sont là pour les accompagner à adapter leur environnement et leur hygiène de vie, et même les conseiller pour des choix professionnels".