Crise cardiaque, AVC : la découverte qui pourrait révolutionner la prise en charge

L'ESSENTIEL Des chercheurs ont découvert un nouveau mécanisme de blocage des vaisseaux sanguins impliquant l’éclatement des globules rouges, et non des caillots traditionnels.

Ce phénomène, observé notamment chez des patients atteints de Covid-19, pourrait expliquer les défaillances multiorganiques malgré le fait que la coagulation soit contrôlée.

Cette avancée ouvre la voie à de nouveaux traitements ciblant la mort cellulaire endothéliale plutôt que la coagulation classique.

Longtemps, les médecins ont pointé les caillots sanguins comme responsables principaux des dommages causés aux tissus lors d'infarctus ou d'accidents vasculaires cérébraux (AVC). Une nouvelle étude internationale, publiée dans la revue Nature, bouleverse cette hypothèse : ce ne sont pas les caillots, mais bien des globules rouges endommagés qui bloqueraient la circulation sanguine dans les plus petits vaisseaux du corps.

Un nouveau mécanisme de coagulation identifié

Les chercheurs australiens et américains ont découvert "un tout nouveau mécanisme de coagulation sanguine qui n'a rien à voir avec le système traditionnel impliquant les plaquettes ou la fibrine", explique le professeur Shaun Jackson, directeur de l'entreprise ThromBio, au média New Atlas. "Les cellules mourantes provoquent l'éclatement des globules rouges, et leurs membranes agissent comme une colle biologique, obstruant les vaisseaux endommagés et bloquant la circulation du sang vers des organes vitaux."

Les microvaisseaux, ces capillaires qui irriguent chaque organe, sont essentiels pour acheminer l'oxygène et les nutriments. Lorsqu'ils sont endommagés, le flux sanguin ralentit, les tissus s'asphyxient, provoquant inflammation, nécrose et potentiellement une défaillance multiviscérale.

Cette découverte est survenue lors de l'examen de plus de 1.000 vaisseaux sanguins prélevés chez des patients décédés du Covid-19. Les chercheurs ont constaté des dégâts massifs de l'endothélium, la couche interne des vaisseaux, notamment dans les poumons, le cœur, les reins et le foie. Des débris collants issus de globules rouges éclatés venaient bloquer les microvaisseaux.

Vers de nouvelles stratégies thérapeutiques

Mais cette même obstruction a aussi été identifiée dans des modèles animaux d'infarctus, d'AVC ou d'ischémie intestinale. "Ce mécanisme aide à comprendre pourquoi tant de patients atteints de Covid long ou d'autres maladies critiques souffrent de défaillances multiorganiques, même quand la coagulation est contrôlée", souligne Jackson. "C'est un tout nouveau chapitre de la biologie vasculaire."

Actuellement, les anticoagulants ciblent les caillots traditionnels, mais s'avèrent peu efficaces contre ce nouveau mécanisme. "Plutôt que de viser les plaquettes ou les caillots, les traitements pourraient prévenir la mort des cellules endothéliales ou bloquer les dégâts sur les globules rouges", avance Jackson. Cela pourrait transformer l'approche médicale des infarctus, AVC et infections systémiques : intervenir tôt pourrait éviter les blocages, protéger les organes et sauver des vies.