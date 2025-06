Comment accompagner un enfant anxieux face à ses peurs

L'ESSENTIEL La peur et l'anxiété d'un enfant peuvent survenir à tout âge.

Il faut aider les enfants à mettre des mots sur leurs émotions.

L'enfant a besoin d'un environnement stable et routinier pour être sécurisé.

Que ce soit la peur du noir, des monstres ou de la séparation, chaque enfant réagit différemment. Plutôt que de minimiser ou de critiquer son anxiété, il est important de l’accueillir avec empathie et d’offrir un cadre rassurant. En lui montrant qu’il n’est pas seul et que ses émotions sont valables.

Comprendre l’anxiété de l’enfant

Il n’est pas toujours facile de savoir d’où vient la peur et l’anxiété d’un enfant, car elles peuvent surgir à tout âge et évoluer avec le temps. Cela peut être, par exemple, d’avoir peur du noir du jour au lendemain, ou même des animaux ou des bruits soudains. Elles peuvent parfois être liées à un manque d’information ou à une expérience passée.

Prendre le temps d’écouter l’enfant, de lui demander ce qu’il ressent et de l’aider à mettre des mots sur ses émotions est une première étape essentielle. Parler de ses peurs et de son anxiété avec des mots simples peut aussi aider à dédramatiser la situation et à créer un climat de confiance.

Valoriser la communication et l’expression

Pour aider un enfant anxieux à surmonter ses peurs, il est primordial de l’inciter à communiquer ouvertement sur ce qu’il ressent, sans se moquer. Même si ses craintes peuvent paraître irrationnelles pour un adulte, il est important de les prendre au sérieux.

Par exemple, si votre enfant a peur d’un monstre sous son lit, il sera plus constructif de lui proposer un rituel rassurant, comme vérifier ensemble sous le lit ou placer un objet protecteur, plutôt que de nier l’existence du monstre. Au lieu de le forcer à affronter brutalement sa peur, expliquer simplement la réalité peut l’aider à se sentir compris et soutenu. Les histoires, les jeux ou les dessins peuvent aussi être un bon outil pour permettre à l’enfant d’exprimer ce qu’il ressent et trouver des solutions créatives à ses angoisses.

Mettre en place un environnement rassurant et sécurisant

Pour se sécuriser, l’enfant a besoin d’un environnement stable qui passe par des routines rassurantes. Il s’agit d’un coucher à heure fixe, d’une histoire lue chaque soir ou même d’un doudou à portée de main. Ce rituel lui donne des repères et l’aide à se sentir en sécurité.

Il est aussi important de respecter son rythme, sans le forcer à affronter sa peur trop rapidement, car cela peut avoir l’effet inverse et augmenter son anxiété. Encourager votre enfant en le félicitant à chaque progrès, pour lui montrer votre fierté, va renforcer sa confiance en lui-même et l’aider à apprivoiser sa peur petit à petit.

En savoir plus : "L'anxiété racontée aux enfants" de Ariane Hébert et Jean Morin.