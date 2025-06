Graisse abdominale : un médecin alerte sur cette « usine à cancer »

L'ESSENTIEL La graisse abdominale peut être la conséquence d'une résistance à l'insuline.

Selon un médecin américain, elle est une "usine à cancer".

Pour la réduire, il faut améliorer son hygiène de vie, notamment via l'alimentation et le sport.

20 millions de cancer ont été diagnostiqués en 2022, selon l’Organisation Mondiale de la Santé. Parmi eux, une partie sont considérés comme évitables, car ils sont liés à des facteurs modifiables comme le tabac. Selon un médecin américain, très suivi sur les réseaux sociaux, le Dr Mark Hyman, la graisse abdominale en fait également partie. Dans une interview au média britannique GB News, il qualifie cette graisse située au niveau du ventre "d’usine à cancer".

Quels sont les liens entre graisse abdominale et cancer ?

Cette association serait liée à la résistance à l’insuline. "Chez les personnes qui sont en surpoids, et plus particulièrement celles dont l’excès de gras est localisé au niveau abdominal, il arrive fréquemment que l'action de l’insuline soit perturbée et que les organes ne réussissent plus à capter et à entreposer aussi efficacement le sucre ; on dit alors qu’elles sont ‘résistantes à l’insuline", rappelle l’Observatoire de la prévention. Ce dérèglement perturbe la régulation de la glycémie dans l’organisme. "Le cancer du pancréas, le cancer du sein, le cancer du côlon, le cancer de la prostate et d'autres sont liés à ce phénomène de résistance à l’insuline", estime le Dr Mark Hyman.

Comment réduire la graisse abdominale ?

Selon ce spécialiste, il est possible de réduire ce risque en adaptant son mode de vie. "Les deux principaux facteurs sont l'alimentation et les toxines", précise-t-il. Sur son site, le Dr Mark Hyman liste une série de recommandations pour réduire la graisse abdominale. D’abord, il conseille de privilégier les "vrais" aliments comme les légumes, plutôt que la nourriture transformée. "Obtenir des vitamines et des minéraux adéquats vous aide à brûler des calories plus efficacement, à réguler l'appétit, à réduire l'inflammation, à stimuler la désintoxication, à aider à la digestion, à réguler les hormones du stress et à aider vos cellules à devenir plus sensibles à l’insuline", développe-t-il. Le médecin conseille de diminuer les quantités d’alcool consommé en faisant une pause de quelques semaines, puis en limitant à maximum trois verres hebdomadaires. Il estime qu’il faut faire attention à nos sensibilités alimentaires comme l’intolérance au lactose ou au gluten. "Après deux à trois jours sans ces aliments, vous aurez une énergie renouvelée, un soulagement des fringales et des symptômes, et vous commencerez à perdre la graisse du ventre", prédit-il. Il rappelle également l’importance de dormir suffisamment, entre 7 et 8 heures par nuit, de réduire le stress et de bouger régulièrement.