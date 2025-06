Diphtérie : risque-t-on une épidémie en France ?

L'ESSENTIEL Une étude révèle que la plus grande épidémie de diphtérie en Europe occidentale depuis 70 ans n’a pas été importée des pays d’origine des migrants, mais s’est propagée lors des trajets migratoires ou dans les pays d’accueil.

Les chercheurs soulignent la nécessité de renforcer la vaccination, le dépistage et la vigilance sanitaire auprès des populations vulnérables, en particulier les migrants et les personnes SDF.

La circulation persistante de la bactérie en Europe rappelle l’importance d’une surveillance transfrontalière et d’une coopération internationale en matière de santé publique.

C'est une résurrection à laquelle les experts de la santé ne s’attendaient pas : la diphtérie, maladie infectieuse redoutée du passé, a connu en 2022 et 2023 sa plus forte recrudescence en Europe occidentale depuis plus de 70 ans. Une étude publiée dans le New England Journal of Medicine en dévoile aujourd’hui les contours, avec un constat clé : les contaminations n’ont pas eu lieu dans les pays d’origine des migrants, mais au cours de leur parcours ou dans les pays européens d’arrivée. Dans un communiqué, l’Institut Pasteur et Santé publique France appellent tous deux à redoubler de vigilance et de prévention.

Une épidémie liée aux conditions de migration

La diphtérie est une infection bactérienne très contagieuse qui s’attaque aux voies respiratoires dans sa forme la plus grave, parfois mortelle, ou à la peau. Dès 2022, plusieurs pays européens observent une augmentation inhabituelle des cas, principalement chez de jeunes hommes migrants récemment arrivés, originaires pour la plupart d’Afghanistan et de Syrie. En deux ans, 536 cas sont recensés, dont trois décès. Les chercheurs ont analysé 363 isolats bactériens issus de patients dans dix pays européens. Leur analyse génétique révèle une très forte proximité entre les souches, suggérant que les contaminations ont eu lieu dans des lieux de transit ou d’accueil en Europe, et non dans les pays d’origine.

Les cas recensés étaient majoritairement cutanés (77 %), avec 15 % de formes respiratoires, plus graves. Si les programmes de vaccination ont permis d'éviter une propagation plus large, une épidémie récente en Allemagne en 2025, génétiquement liée à celle de 2022, suggère une circulation à bas bruit de la bactérie en Europe occidentale.

"L'étude montre à quel point il est important de veiller à ce que les vaccinations contre la diphtérie soient à jour, en particulier pour les groupes de population vulnérables", souligne Isabelle Parent du Châtelet, responsable à Santé publique France.

Un appel à la vigilance et à la coopération internationale

"Cette étude souligne l’importance cruciale de la surveillance épidémiologique transfrontalière et de la collaboration internationale dans la réponse aux épidémies", insiste le Pr Sylvain Brisse, de l’Institut Pasteur. Le partage des données de séquençage a notamment permis d’adapter les réponses sanitaires.

Les experts appellent à intensifier les actions ciblées : dépistage, suivi clinique, mise à jour des vaccinations, en particulier pour les migrants, les personnes sans abri ou en situation précaire, mais aussi pour les professionnels en contact avec ces groupes. Au-delà de l’épisode épidémique, l’étude rappelle que les maladies infectieuses oubliées peuvent resurgir dans les zones où les systèmes de santé sont inégalement accessibles. Une piqûre de rappel pour les politiques de santé publique en Europe.