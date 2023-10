Diphtérie : une nouvelle espèce de bactérie identifiée par l’Institut Pasteur

L'ESSENTIEL L’institut Pasteur a identifié une nouvelle espèce de bactérie, responsable de la diphtérie.

Pendant très longtemps, l’espèce Corynebacterium ramoni était confondue avec la bactérie Corynebacterium ulcerans.

Le vaccin contre la diphtérie est obligatoire pour tous les nourrissons qu'ils soient nés avant ou après le 1er janvier 2018.

La diphtérie est une maladie grave due à plusieurs espèces de corynebactéries dont les bactéries Corynebacterium diphtheriae, Corynebacterium belfantii, Corynebacterium rouxii ou Corynebacterium ulcerans. Dans un communiqué publié le 6 octobre dernier, l’Institut Pasteur a annoncé avoir identifié une nouvelle espèce bactérienne pouvant causer la maladie : Corynebacterium ramonii.

Corynebacterium ramonii : une potentielle transmission interhumaine

D’après les chercheurs, l’espèce Corynebacterium ramoni était confondue avec la bactérie Corynebacterium ulcerans "Il ne s’agit donc pas d’une espèce émergente de corynébactérie (…) C’est une espèce nouvellement décrite, qui se distingue génétiquement de Corynebacterium ulcerans, mais nous avons des archives d’infections par cette espèce qui remontent aux années 1950", a souligné Sylvain Brisse, responsable de l’unité Biodiversité et épidémiologie des bactéries pathogènes et du Centre national de référence (CNR) de la diphtérie, à l’Institut Pasteur.

Très contagieuse, l’infection à Corynebacterium diphtheriae se transmet par voie aérienne lors de contacts directs avec des malades ou des porteurs sains, tandis que l’infection à Corynebacterium ulcerans est transmise par ingestion de lait cru contaminé avec cette bactérie ou par contact avec des animaux de compagnie (chiens, chats…). La transmission interhumaine n’a jamais été prouvée pour les infections à Corynebacterium ulcerans. Quant à la nouvelle espèce déterminée par l'Institut Pasteur, les chercheurs ont émis l'hypothèse que l’infection pourrait se transmettre d’humain à humain, "contrairement à Corynebacterium ulcerans avec laquelle elle était confondue et qui est transmise par les animaux", a noté Chiara Crestani, qui a mené les analyses de cette nouvelle espèce.

Une protection vaccinale garantie contre cette nouvelle espèce de corynebactéries

À la suite de la période d’incubation de deux à cinq jours, la pathologie peut se manifester par une angine diphtérique, c’est-à-dire une pharyngite, de la fièvre, une tuméfaction du cou et une céphalée. La diphtérie se développe donc dans la gorge, et produit une substance appelée "toxine", qui peut être responsable de complications graves comme une atteinte cardiaque ou neurologique.

Pour protéger des risques de la diphtérie, la vaccination contre cette affection est obligatoire pour tous les nourrissons qu'ils soient nés avant ou après le 1er janvier 2018. Deux injections sont réalisées à l’âge de deux et quatre mois, et un rappel est administré à onze mois. Des rappels sont ensuite effectués à l'âge de 6 ans, puis entre 11 et 13 ans chez l’enfant, et à l’âge de 25 ans, 45 ans, 65 ans, puis tous les 10 ans chez l’adulte.

Toutefois, le vaccin est-t-il efficace contre la bactérie Corynebacterium ramonii ? Selon les scientifiques, la réponse est oui. "La toxine diphtérique produite par Corynebacterium ramonii est très proche de celle que vise le vaccin antidiphtérique, sa protection couvre donc aussi cette nouvelle espèce (…) Pour les mêmes raisons, les scientifiques ont peu de raison de penser que l’infection par cette nouvelle bactérie entraîne des symptômes différents de ceux de la diphtérie habituelle, et elle ne semble pas non plus présenter de résistance aux antibiotiques", peut-on lire dans le document de l’Institut Pasteur.