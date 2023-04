Diphtérie : quelle est cette maladie qui réapparaît en Europe ?

L'ESSENTIEL Les cas de diphtérie ont bondi en Europe en 2022. La France en a enregistré 30.

La maladie, provoquée par une bactérie, se transmet essentiellement de personne à personne, soit par le biais de gouttelettes de salive ou de plaies cutanées.

Les experts appellent à maintenir "une bonne couverture vaccinale" et à sensibiliser les soignants à cette maladie pour faire face à la hausse des cas.

Alors que la vaccination était parvenue à stopper la circulation de la diphtérie en Europe, les professionnels de santé ont observé une hausse du nombre de malades en 2022. Il s’agit principalement de cas importés de pays où la bactérie du genre Corynebacterium, responsable de cette maladie très contagieuse, circule encore. Mais que savons nous sur cette maladie qui avait largement disparue de l'Hexagone depuis la Seconde Guerre Mondiale ?

Diphtérie : des symptômes caractéristiques à repérer

La diphtérie peut être provoquée par plusieurs bactéries du genre Corynebacterium, en particulier les Corynebacterium diphteriae et Corynebacterium ulcerans. "Certaines souches de ces espèces bactériennes peuvent porter le gène tox (qui code la toxine diphtérique) et donc sont capables de produire la toxine diphtérique. Cette toxine est responsable des manifestations cliniques graves", explique l’Institut Pasteur sur son site internet.

La maladie se transmet essentiellement de personne à personne, soit par le biais de gouttelettes de salive ou de plaies cutanées. Elle se caractérise par une infection des voies respiratoires supérieures. Les formes les plus graves peuvent entraîner une paralysie du système nerveux central ou du diaphragme et de la gorge, résultant à un décès par asphyxie. La période d’incubation de la maladie est de 2 à 5 jours.

L’un de ses symptômes les plus caractéristiques est la présence de “fausses membranes” blanchâtres sur les amygdales et le palais. "L’angine diphtérique est la forme habituelle de la maladie. Elle est caractérisée par une pharyngite, de la fièvre, une tuméfaction du cou et une céphalée", précise l’Institut Pasteur.

Il existe aussi une forme cutanée de la diphtérie. Les fausses membranes apparaissent alors sur une plaie ou une ulcération cutanée préexistante.

Diphtérie en France : une situation assez exceptionnelle

Le sonnette d'alarme a été tirée lors du Congrès européen de microbiologie clinique et des maladies infectieuses, organisé du 15 au 18 avril 2023. Le nombre de malades de la diphtérie a fortement augmenté sur le sol européen en 2022. Il a été dénombré 30 cas en France, 118 en Allemagne, 69 en Autriche et 52 en Suisse.

"C’est une situation assez exceptionnelle", a indiqué le Dr Sylvain Brisse, directeur du Centre national de référence de la diphtérie et directeur de recherche à l’Institut Pasteur au Figaro. Il précise : "toutefois, on ne peut pas parler d’épidémie européenne, car il n’y a pas eu de transmissions à la population générale : ces cas restent circonscrits à des personnes arrivant de l’étranger, en situation de vulnérabilité, souvent demandeuses d’asile".

Si les causes de cette vague de diphtérie ne sont pas totalement identifiées, la mauvaise couverture vaccinale des pays d'origine des malades (principalement l’Afghanistan et la Syrie) est l’une des hypothèses les plus avancées par les spécialistes. Dans son étude, le Dr Brisse a relevé quatre souches différentes de la maladie. Certaines - minoritaires - étaient résistantes aux macrolides, "des antibiotiques utilisés chez les patients allergiques à l’amoxicilline ou à la pénicilline". Il appelle ainsi à maintenir "une bonne couverture vaccinale" et à sensibiliser les soignants à cette maladie.