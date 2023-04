Diphtérie : une vague de cas a frappé l'Europe en 2022

L'ESSENTIEL La diphtérie est une infection bactérienne, qui se manifeste par une pharyngite, de la fièvre, une tuméfaction du cou et une céphalée.

La vaccination contre la diphtérie est obligatoire chez les nouveau-nés français.

Une hausse des cas importés de diphtérie a été constatée en France, et dans plusieurs pays européens.

En France, la vaccination contre la diphtérie est obligatoire chez les nourrissons avec trois injections. Des rappels sont ensuite administrés aux enfants et aux adultes à différents âges de la vie. Cette infection bactérienne très contagieuse se transmet lors d’un contact avec une personne malade, mais également avec un porteur sain. La diphtérie se caractérise principalement par une pharyngite, de la fièvre, une tuméfaction du cou et une céphalée.

Une hausse des cas de diphtérie en France et en Europe

Grâce à l’importante couverture vaccinale, la diphtérie a quasiment disparu en France. Selon une communication publiée lors du congrès européen de microbiologie clinique et des maladies infectieuses, une hausse des cas de la diphtérie a cependant été enregistrée en France et en Europe. D’après les données, en 2022, 30 cas ont été recensés en France, 118 en Allemagne, 69 en Autriche et 52 en Suisse.

Pour l’heure, les causes de cette augmentation ne sont pas connues, mais les chercheurs ont une hypothèse. D’après eux, cette propagation pourrait être due à une mauvaise couverture vaccinale des pays d’origine des malades, en particulier l'Afghanistan et la Syrie. "Le vaccin protège contre la maladie, mais pas contre le portage asymptomatique de la bactérie : celle-ci continue donc à circuler. Et quand la couverture vaccinale de la population recule, on assiste à des réémergences de cas", a noté le Dr Sylvain Briss, directeur du centre national de référence de la diphtérie et directeur de recherche à l'institut Pasteur, qui a dirigé une étude génomique des souches de la bactérie, au Figaro.

Diphtérie : des formes légères de l’infection bactérienne

D’après les chercheurs, la transmission de la diphtérie s’est produite sur les roues migratoires, ou avant de partir du pays d'origine en raison "d’un défaut d’hygiène et de la promiscuité". Les patients ont principalement présenté des formes cutanées de l’infection bactérienne, qui sont généralement peu graves.

Lors du séquençage génomique, le Dr Sylvain Briss et son équipe ont observé quatre souches différentes. Selon les scientifiques, cela pourrait signifier "qu'il y a eu 4 chaînes de transmission".

"Le message à retenir de tout cela, c'est que ces maladies qu'on ne connaît plus chez nous peuvent revenir à la faveur de déséquilibres géopolitiques, car elles ne sont pas contrôlées dans les pays du Sud. N’oublions jamais que les microbes ne connaissent pas de frontières : il est donc essentiel de maintenir une bonne couverture vaccinale sur notre territoire. Celle-ci est particulièrement efficace en France, car nos recommandations prévoient des rappels chez l'adulte à 25, 45 et 65 ans, puis tous les 10 ans, ce qui n'est pas le cas de tous les pays", a conclu le directeur du centre national de référence de la diphtérie.