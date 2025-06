Ménopause: ce fruit booste la santé cardiaque des femmes

L'ESSENTIEL Les mangues aident à réduire la tension artérielle et le taux de cholestérol des femmes ménopausées.

Ce qui favorise le bien-être cardiovasculaire et la réduction potentielle du risque de maladies chroniques.

Le taux d'insuline a également réagi plus favorablement à la mangue qu'au pain blanc en atteignant un pic et diminuant rapidement.

Arrêt des règles, bouffées de chaleur, sécheresse vaginale, insomnie… la ménopause est une étape naturelle dans la vie d’une femme. Toutefois, il faut reconnaître qu’elle apporte son lot de désagréments et de problèmes de santé. Les femmes ménopausées voient notamment leur risque de maladies cardiovasculaires augmenter.

Selon une nouvelle étude publiée dans la revue Journal of the American Nutrition Association, manger 330 g de mangues par jour pendant deux semaines pourrait aider à réduire le cholestérol et la pression artérielle, deux éléments importants de la santé cardiaque.

Cholestérol, pression artérielle : 330 g de mangue aident à les réduire

Pour évaluer les bienfaits de la mangue sur la santé des femmes ménopausées, les chercheurs ont réuni 24 femmes âgées de 50 à 70 ans souffrant de surpoids ou d'obésité (IMC 25-40). Au début de l’expérience, des examens de base, y compris les mesures corporelles, la pression artérielle et le cholestérol à jeun, ont été effectués. Puis, il a été demandé aux participantes de s'abstenir de consommer le fruit exotique pendant deux semaines. Lors de la seconde visite, elles devaient manger 330 g de mangue. Deux heures plus tard, leur pression artérielle et leur taux de cholestérol étaient à nouveau mesurés. Les volontaires avaient ensuite comme consigne d'intégrer 330 g de mangues par jour dans leur alimentation durant deux semaines. Les mesures ont été à nouveau prises au terme de cette période.

Résultat : deux heures après avoir mangé des mangues, la pression artérielle systolique des participantes avait diminué d'environ 6 points (6,3 mmHg). La pression artérielle moyenne avait chuté de son côté de 2,3 mmHg. Une consommation quotidienne de 330 grammes de mangues pendant deux semaines était pour sa part liée à une baisse du cholestérol total de 12,9 mg/dl et du mauvais cholestérol de 12,6 mg/dl.

"Des facteurs de risque comme l'hypertension artérielle et un taux de cholestérol élevé contribuent fortement aux maladies cardiovasculaires, mais il est démontré depuis longtemps qu'une alimentation riche en nutriments, incluant des fruits frais comme la mangue, contribue à réduire ces risques", explique dans un communiqué la Dr Roberta Holt de l'Université de Californie à Davis et co-auteure de l'étude. "Cette étude montre que même des changements à court terme, comme la consommation quotidienne de mangues fraîches, peuvent avoir un impact mesurable sur le risque de maladies chroniques dans certaines populations."

Mangue : le taux de glycémie réagit favorablement

Lors d’une autre expérience, l’équipe a retravaillé avec six participantes de l'étude initiale afin d’étudier les effets de la mangue sur le métabolisme du glucose. Ces volontaires ont vu dans un premier temps leur glycémie de référence mesurée. Lors d’une deuxième visite, elles ont mangé 330 g de mangue, avec des tests une et deux heures plus tard. Lors d’une troisième rencontre, elles devaient manger 83 g de pain blanc. Conclusion : la glycémie a augmenté significativement moins après la consommation de mangue qu'après celle de pain blanc. Le taux d'insuline a également réagi plus favorablement au fruit atteignant un pic et diminuant rapidement, alors qu’il restait élevé deux heures après la consommation de pain blanc.

Ces différents éléments conduisent l’équipe à conclure que les fruits riches en nutriments comme les mangues peuvent jouer un rôle important dans le maintien de la santé cardiovasculaire et métabolique, en particulier chez les femmes ménopausées.