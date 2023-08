Manger de la mangue peut améliorer votre santé de deux manières

L'ESSENTIEL La mangue apporte une variété de composés phytochimiques et bioactifs à l'alimentation, dont 50 % de la valeur quotidienne pour la vitamine C, 15 % pour la vitamine B9 et 15 % pour le cuivre.

La consommation de ce fruit a entraîné des changements positifs significatifs de deux marqueurs de stress oxydatif.

Le fait de manger cet aliment a aussi augmenté la glutathion peroxydase (GPX), une puissante enzyme antioxydante.

Il est l’un des fruits les plus aimés dans le monde. La mangue est appréciée pour sa chair onctueuse et sucrée et est réputée pour ses nombreux bienfaits. "Elle apporte une variété de nutriments, de composés phytochimiques et de composés bioactifs à l'alimentation, dont 50 % de la valeur quotidienne pour la vitamine C, 15 % pour la vitamine B9 (folate) et 15 % pour le cuivre. La mangue est également une source prédominante de mangiférine, un composé bioactif", a détaillé Young Hong, chercheur à l’université d'État de San Diego (États-Unis). Récemment, il a confirmé, avec son équipe, que cet aliment jouait un rôle pour la santé cardiovasculaire et avait des propriétés antioxydantes. Pour parvenir à cette conclusion, ils ont réalisé une étude présentée lors du congrès Nutrition 2023 de l'American Society for Nutrition, qui s’est tenu du 22 au 25 juillet à Boston.

Manger soit une mangue, soit des biscuits faibles en matières grasses durant 28 semaines

Dans le cadre de ces travaux, les scientifiques ont suivi 27 personnes en surpoids ou obèses, dont 16 hommes et 11 femmes, âgées de 18 à 55 ans durant 28 semaines. Les participants ont été séparés en deux groupes. Certains ont été invités à manger une tasse remplie de mangues (100 calories), et d’autres ont dû consommer des biscuits faibles en matières grasses (100 calories) pendant 12 semaines, dans le cadre de leur mode de vie normal et de leurs habitudes alimentaires. Après les 12 premières semaines, les volontaires ont fait une pause de 4 semaines. Ensuite, ils ont échangé avec les autres adultes et ont donc consommé la "collation alternative" jusqu’à la fin de l’intervention, soit encore durant 12 semaines. Au cours des recherches, les patients ont fourni trois fois des échantillons de sang à jeun : au début de l’expérience, à la quatrième et la douzième semaine.

Des changements cardiovasculaires positifs observés après la consommation de mangue

Au cours des 12 premières semaines de l’intervention, des changements positifs significatifs ont été observés pour la santé de deux marqueurs de stress oxydatif, la molécule d'adhésion cellulaire vasculaire réduite-1 (VCAM-1) et l’augmentation de la superoxyde dismutase (SOD). Durant les 12 dernières semaines, les données ont montré une augmentation significative de la glutathion peroxydase (GPX), une puissante enzyme antioxydante. En clair, la mangue a permis d’améliorer la santé cardiovasculaire des participants et d’augmenter leurs niveaux d'antioxydants.

"SOD et VCAM-1 jouent des rôles opposés en tant que facteurs de risque de problèmes vasculaires. Alors que l'enzyme SOD réduit le risque en décomposant les molécules d'oxygène chargées appelées radicaux superoxydes, qui sont toxiques, le gène VCAM-1 fait que les cellules se collent le long de la muqueuse vasculaire, ce qui entraîne un risque accru de problèmes. Pour atteindre une bonne santé vasculaire, nous voulons voir ces deux composés se déplacer dans des directions opposées - SOD vers le haut et VCAM-1 vers le bas - ce qui s'est passé dans l'étude. De plus, le GPX agit en convertissant le peroxyde d'hydrogène en eau dans le corps, réduisant ainsi les effets oxydatifs nocifs du peroxyde d'hydrogène", a expliqué Young Hong.