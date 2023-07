Les 3 fruits méconnus les plus riches en vitamines C

L'ESSENTIEL La vitamine C est une vitamine essentielle pour la santé.

Elle est l’un des antioxydants les plus connus et joue un rôle majeur dans de nombreux processus de l’organisme.

Au-delà des agrumes, on en trouve en très grande quantité dans la prune de Kakadu, l’acérola et le cynorrhodon.

La vitamine C est un trésor pour la santé, et la bonne nouvelle c’est que les sources sont nombreuses. Toutefois, 3 fruits en sont particulièrement riches et valent la découverte.

Pourquoi la vitamine C est indispensable ?

La vitamine C est une vitamine que l'on trouve dans de nombreux aliments, en particulier dans les fruits et les légumes. Elle joue le rôle d'antioxydant dans l'organisme, qui aident à défendre les cellules contre les dommages causés par des molécules potentiellement nocives appelées "radicaux libres".

La vitamine C soutient la fonction immunitaire, la production de neurotransmetteurs, la synthèse du collagène, la santé cardiovasculaire et la cicatrisation des plaies.

En outre, elle est vitale pour la santé du tissu conjonctif assurant la cohésion des autres tissus de l'organisme, et la santé des os et des dents.

Une prune est l'aliment le plus riche en vitamine C

Du côté des fruits, il y en a un qui tient la première place de la teneur naturelle en vitamine C la plus élevée de tous les aliments du monde. Il s’agit de la prune de Kakadu (Terminalia ferdinandiana).

Ce superaliment originaire d'Australie contient 100 fois plus de vitamine C que l'orange. Elle a la plus forte concentration connue de vitamine C de tous les aliments, contenant jusqu'à 2.907 mg par 100 grammes.

Une seule prune (environ 15 g) contient 436 mg de vitamine C, soit 484 % de l'apport journalier recommandé ( AJR)

Elle est également riche en potassium, en vitamine E et en lutéine, un antioxydant qui peut être bénéfique pour la santé des yeux.

Les bienfaits de l'acérola

A la deuxième place figure l’acérola, le fruit comestible d'un arbuste (le malpighia emarginata) endémique de la forêt amazonienne.

Une demi-tasse (49 g) d'acérola fournit 825 mg de vitamine C, soit 916 % de l'AJR. La teneur élevée en vitamine C de l’acérola lui confère des propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires.

L’acérola est également une riche source de polyphénols, un type de micronutriments que l'on trouve dans les plantes qui protègent l’organisme du stress oxydatif, réduisent l'inflammation et favorisent la santé cardiovasculaire.

Le fruit de la rose est comestible

A la troisième place figure le cynorrhodon (Rosa canina L.), le petit fruit sucré et acidulé du rosier, riche en vitamine C.

Seulement 100 g de cynorrhodon fournissent 426 mg de vitamine C, soit 473 % de l’apport journalier recommandé.

Si ces fruits peuvent être difficiles à trouver dans nos régions françaises, on peut les consommer sous forme de compléments alimentaires ou de sucs de fruits frais qui préservent leur teneur en vitamine C.