Cette serviette hygiénique peut détecter des maladies

L'ESSENTIEL Un dispositif placé sur les serviettes hygiéniques permet d'en faire un outil de diagnostic.

Elle détecte des biomarqueurs dans le sang menstruel, caractéristiques de certaines maladies.

Les résultats peuvent être analysés à l'œil nu ou avec un smartphone.

Le sang menstruel pourrait devenir un outil de diagnostic. Des chercheurs de l’université technique fédéral (ETH) de Zurich, en Suisse, ont mis au point des serviettes hygiéniques innovantes : appelées MenstruAI, elles contiennent des bandelettes de test pour détecter les biomarqueurs de différentes maladies dans les menstruations. Les résultats peuvent ensuite être analysés grâce à un smartphone.

Le sang menstruel, un indicateur de la santé des femmes

Dans un communiqué, les scientifiques rappellent que plus de 1,8 milliard de personnes ont leurs règles dans le monde. "À ce jour, le sang menstruel a été considéré comme un déchet, souligne Lucas Dosnon, premier auteur et doctorant à l'ETH. Nous montrons que c'est une source d'information précieuse." Il contient des centaines de protéines, qui peuvent fournir des indications sur l’état de santé. "De nombreuses maladies, y compris les tumeurs telles que le cancer de l'ovaire ou l'endométriose, entraînent la présence de certaines protéines dans le sang, qui peuvent servir de biomarqueurs pour la détection des maladies", précisent les auteurs.

Une serviette hygiénique comme outil de dépistage de l’endométriose et du cancer de l’ovaire

Pour créer MenstruAI, ils se sont basés sur trois biomarqueurs : la protéine C-réactive (CRP) comme marqueur général de l'inflammation, le marqueur tumoral CEA, généralement élevé dans tous les types de cancers et CA-125, une protéine qui peut être élevée dans l'endométriose ainsi que dans le cancer de l'ovaire. La serviette hygiénique est composée d’une bandelette de test rapide en papier, "un principe qui est également familier des autotests Covid", soulignent-ils. Dans cette utilisation, un anticorps spécifique est présent. Si le biomarqueur ciblé est présent dans le sang menstruel, un indicateur coloré apparaît. "Plus la concentration est élevée, plus la couleur sera foncée", indiquent-ils. Le résultat peut être lu à l’œil nu ou avec une application sur smartphone, capable d’évaluer l’intensité de la couleur. "L'application reconnaît également les différences subtiles, telles que la quantité de protéines présentes, et rend le résultat objectivement mesurable", explique Lucas Dosnon.

Serviette hygiénique innovante : de futurs essais à prévoir

Une première étude a été réalisée, mais un essai plus vaste doit être prochainement conduit. "La zone de test est intégrée dans une nouvelle petite chambre en silicone flexible, qui peut être combinée avec une serviette hygiénique disponible dans le commerce", indiquent les auteurs. Pour eux, l'objectif est de tester leur dispositif MenstruAI dans une utilisation quotidienne avec des conditions réelles, et d’obtenir des données plus étendues avec une diversité biologique dans le sang menstruel. À terme, ils espèrent pouvoir développer leur outil de diagnostic pour un usage par le plus grand nombre.