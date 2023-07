La maladie d'Alzheimer pourrait-elle être bientôt traitée avec du sang menstruel ?

L'ESSENTIEL Des chercheurs ont constaté que les cellules souches du sang menstruel avaient des effets positifs sur les souris transgéniques APP/PS1, qui présentent des caractéristiques similaires à la maladie d'Alzheimer chez les humains.

Selon une nouvelle étude récente publiée dans un journal scientifique, des chercheurs ont découvert que des cellules souches mésenchymateuses dérivées du sang menstruel pourraient avoir un effet bénéfique sur la maladie d'Alzheimer.

Les cellules souches du sang menstruel

Plus précisément, les chercheurs ont constaté que les cellules souches du sang menstruel avaient des effets positifs sur les souris transgéniques APP/PS1, qui présentent des caractéristiques similaires à la maladie d'Alzheimer chez les humains.

L'étude a été menée en injectant les cellules souches du sang menstruel directement dans le cerveau des souris. Ces cellules ont d'abord aidé à améliorer les capacités d'apprentissage et de mémoire spatiale des souris. Les résultats ont aussi montré que les cellules souches avaient la capacité de moduler l'activité des enzymes dégradant l'amyloïde et des cytokines pro-inflammatoires, deux facteurs étroitement liés à la progression de la maladie d'Alzheimer. De plus, les cellules souches ont également réduit la formation de plaques amyloïdes et la phosphorylation excessive du tau, deux marqueurs caractéristiques de la maladie.

Les avantages des cellules souches contenues dans le sang menstruel

Il convient de souligner que les cellules souches mésenchymateuses dérivées du sang menstruel présentent plusieurs avantages par rapport à d'autres sources de cellules souches. Elles ont un taux de prolifération élevé, ce qui signifie qu'elles se multiplient rapidement, et elles sont faciles à obtenir sans poser de problèmes éthiques majeurs. Cette facilité d'accès et l'absence de controverses éthiques en font une source prometteuse pour la recherche sur la maladie d'Alzheimer.

Cependant, il convient de noter que cette étude a été réalisée sur des souris et que des recherches supplémentaires sont nécessaires pour déterminer si les résultats peuvent être reproduits chez l'homme.

La maladie d'Alzheimer en chiffres

La maladie d'Alzheimer, une pathologie neurodégénérative qui entraîne une détérioration progressive des fonctions cognitives, est un problème de santé majeur de notre société.

"Alzheimer en chiffres, c’est environ 1 million de personnes touchées en France. Il s’agit donc de 8% des Français de plus de 65 ans qui seraient atteints en 2020. Par ailleurs, on estime que 225 000 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année en France. En outre, plus de 46 millions de personnes seraient atteintes par une maladie neuro-évolutive (Alzheimer et maladies apparentées) dans le monde en 2015", précise la fondation vaincre Alzheimer.