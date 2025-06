La qualité de l'alimentation des enfants est liée aux habitudes alimentaires de leur père

L'ESSENTIEL Les pères qui mangeaient plus sainement à l'adolescence sont plus susceptibles d'encourager de bonnes habitudes alimentaires chez leurs enfants.

En outre, ils sont plus à même et de surveiller la consommation d'aliments malsains par leurs enfants, comme certaines sucreries et en-cas.

"Compte tenu des préoccupations croissantes concernant l'obésité infantile", il est essentiel d’adopter des habitudes alimentaires saines pendant l'adolescence.

En matière d’alimentation, les parents, en particulier le père, doivent montrer l’exemple aux enfants. C’est ce qu’a confirmé une étude, dont les résultats ont été présentés lors de la Nutrition 2025, le congrès annuel de l'American Society for Nutrition, qui se tient du 31 mai au 3 juin à Orlando, en Floride. Dans le cadre de celle-ci, les scientifiques du Boston College (États-Unis) ont utilisé les données de 669 hommes ayant répondu à des questionnaires sur leurs habitudes alimentaires à l'adolescence. Des années plus tard, ils ont fourni des informations sur leurs attitudes et comportements concernant l'alimentation de leurs enfants âgés d’un à six ans.

Les enfants de pères ayant une alimentation saine à l'adolescence mangent plus de fruits et légumes

À l'adolescence, environ 44 % des participants étaient classés comme ayant une alimentation de mauvaise qualité, 40 % une alimentation de qualité "déclinante" et 16 % une alimentation de qualité "améliorée". Selon les résultats, les hommes dont la qualité de l'alimentation s'était améliorée pendant l'adolescence étaient 90 % plus susceptibles de donner l'exemple d'une alimentation saine lorsqu'ils sont devenus pères et 60 % plus susceptibles de surveiller l'alimentation saine de leurs enfants, par rapport aux pères dont l'alimentation était mauvaise à l'adolescence. En outre, les enfants de pères dont la qualité de l'alimentation s'était améliorée durant l'adolescence étaient significativement plus susceptibles de respecter les recommandations nutritionnelles en matière de consommation de fruits et légumes que ceux dont l'alimentation était mauvaise ou en déclin à l'adolescence.

"Investir dans la nutrition des adolescents peut avoir des effets bénéfiques durables et intergénérationnels"

D’après les auteurs, ces données soulignent l'importance d'encourager une alimentation saine dans tous les groupes, y compris chez les jeunes qui pourraient un jour devenir parents. "Des habitudes alimentaires saines acquises pendant l'adolescence sont non seulement bénéfiques pour les personnes, mais façonnent également les futurs comportements parentaux, contribuant ainsi à une meilleure nutrition pour la génération suivante. Cela est particulièrement significatif compte tenu des préoccupations croissantes concernant l'obésité infantile et les mauvaises habitudes alimentaires. Investir dans la nutrition des adolescents, y compris des garçons, peut avoir des effets bénéfiques durables et intergénérationnels", a conclu Mariane H. De Oliveira, qui a dirigé les travaux.