Alimentation : pourquoi il faut se méfier de l’usage du papier aluminium

L'ESSENTIEL Les particules d’aluminium sont nocives pour la santé.

Le papier aluminium peut en relâcher, en particulier lorsqu’il est utilisé pour la cuisson.

La matière est aussi utilisée dans la fabrication de certains ustensiles de cuisine.

Ces rouleaux gris sont présents dans toutes les cuisines : le papier aluminium est utilisé pour conserver, emballer et parfois cuire les aliments. Or son utilisation n’est pas sans risque, car l’aluminium peut être mauvais pour la santé.

Aluminium : quels sont les risques pour la santé ?

Selon l’Anses, les effets toxiques de la substance concernent essentiellement le système nerveux central (encéphalopathies, troubles psychomoteurs) et sur le tissu osseux. "Les effets cliniques avérés de l’aluminium ont toujours été observés dans des situations de fortes expositions chroniques : patients insuffisants rénaux dialysés, alimentation parentérale, personnes professionnellement exposées, précise l’organisme. Chez les travailleurs la toxicité se manifeste principalement aux niveaux pulmonaire et nerveux." L'Anses précise qu'aucune étude "n’a mis en évidence ce type d’effets dans la population générale, exposée à travers l’alimentation courante ou les produits de santé".

Dans The Conversation, Ghada Bassioni, professeur de chimie à l’université Ain Shams en Egypte, est plus prudente. "Par exemple, des concentrations élevées d'aluminium ont été détectées dans le tissu cérébral des patients atteints de la maladie d’Alzheimer, soulève-t-elle. Les scientifiques ont examiné la communauté des personnes âgées atteintes de la maladie d'Alzheimer et ont conclu qu'il s'agit d'une maladie moderne qui s'est développée à partir de conditions de vie altérées associées à l'industrialisation de la société."

Le papier aluminium ne doit pas être utilisé pour cuire des aliments

Dans ses travaux, elle s’est intéressée aux usages alimentaires de l’aluminium. "Mes recherches ont révélé que la migration de l'aluminium dans les aliments pendant le processus de cuisson des aliments enveloppés dans du papier d'aluminium est supérieure à la limite autorisée fixée par l'Organisation mondiale de la santé", prévient-elle. La chaleur facilite le passage des particules d’aluminium dans les aliments, ce qui augmente les quantités ingérées. Elle souligne aussi que les produits acides accélèrent ce processus : les tomates, le citron ou les aliments épicés. Conserver les plats dans l’aluminium présente moins de risques, sauf s’ils y restent trop longtemps. Dans ce cas, la matière risque de se dégrader.

Aluminium : attention aux ustensiles de cuisine !

Mais le matériau est aussi présent dans certains outils présents dans la cuisine. "Les casseroles et autres ustensiles de cuisine ont tendance à être oxydés, fournissant une couche inerte qui empêche l'aluminium de se répandre dans les aliments, précise Ghada Bassioni. Le problème est que lorsque vous frottez vos casseroles après la cuisson, cette couche est usée et l'aluminium peut s’introduire dans vos aliments." Pour éviter ce phénomène, elle recommande de faire bouillir plusieurs fois les ustensiles neufs en aluminium, jusqu'à ce que la base devienne mate. Cela créé une oxydation naturelle qui empêchera les particules d’aluminium de s’échapper.