D’autres facteurs, d’autres risques

Alors, cancer ou pas cancer ? Face à la multitude d’études peu concluantes dans un sens comme dans l’autre sur le lien éventuel entre sels d’aluminium des déodorants et cancer du sein, il est difficile de conclure sur autre chose qu’un risque négligeable, au maximum. D’autres facteurs de risque comme le tabagisme, l’obésité ou encore les traitements hormonaux semblent eux bien plus influents.

En revanche, l’aluminium n’est pas anodin. À marteler les résultats du débat, on en oublierait presque sa nocivité intrinsèque, sur les os et le système nerveux. Les recommandations de l’ANSM prennent donc plus de sens : ne pas utiliser de déodorant aux sels d’aluminium sur une peau lésée par une épilation ou un rasage, et limiter la concentration en métal des produits (à 0,6 %).