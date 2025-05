Votre façon de faire la sieste peut prédire vos risques de décès

L'ESSENTIEL Certains comportements de sieste diurne sont associés à un risque accru de mortalité chez les adultes d'âge moyen ou plus.

Faire une sieste de plus d'une heure ou en milieu de journée sont liés à un risque accru de mortalité.

Les professionnels de santé recommandent de faire des siestes de 20 à 30 min maximum.

La sieste compte de nombreux adeptes, surtout lors des chaudes journées estivales. Si les professionnels de la santé s’accordent pour dire qu’elle offre de nombreux bénéfices santé, notamment en améliorant la concentration, les performances cognitives ou les capacités de mémoire.

Toutefois, prudence. Une nouvelle étude de l’American Academy of Sleep Medicine, publiée dans la revue Sleep le 18 mai 2025, montre que certaines habitudes de sommeil diurne sont liées à un risque accru de mortalité chez les cinquantenaires et plus.

Attention aux siestes prolongées, irrégulières ou au milieu de la journée

Après avoir analysé les données de sommeil et de santé de plus 86.000 volontaires dont l'âge moyen était de 63 ans, les chercheurs ont déterminé que la durée médiane de la sieste était de 40 minutes. Un tiers de ces sommes diurnes avaient lieu entre 9h et 11h, 10 % entre 11h et 13h, 14 % entre 13h et 15h, 19 % entre 15h et 17h puis 22 % entre 17h et 19h. De plus, 5.189 participants sont décédés au cours d’une période de suivi allant jusqu’à 11 ans.

Mais, fait plus étonnant : ​​les siestes de plus d’une heure, une plus grande variabilité dans la durée de ces “petits sommes” et encore l’engouement pour les siestes vers midi et en début d'après-midi sont associés à des risques de mortalité plus élevés.

"En analysant les résultats de l'étude sur le sommeil, nous avons été surpris par la fréquence des siestes chez les adultes d'âge moyen ou âgés ainsi que par la variabilité de leurs habitudes de sommeil diurne et par le moment de la journée où ils dormaient", ajoute Chenlu Gao, auteur principal et chercheur postdoctoral au Massachusetts General Hospital de Boston. "Les personnes qui dormaient plus longtemps en journée, avaient des habitudes de sommeil diurnes irrégulières ou dormaient davantage vers midi et en début d'après-midi présentaient un risque accru, même après la prise en compte des facteurs liés à la santé et au mode de vie."

Sieste : qu’est-ce qui est recommandé ?

Face à ces résultats, les experts rappellent qu’il est recommandé aux adultes en bonne santé de limiter leurs siestes à 20-30 minutes maximum en début d'après-midi. En effet, dormir plus de 30 minutes en journée provoque une sensation de somnolence au réveil qui peut retarder les bénéfices à court terme de la sieste.

"Il est intéressant de noter que les données qui montrent les risques associés aux siestes vers midi et en début d’après-midi contredisent ce que nous savons actuellement sur les siestes. Des recherches supplémentaires sur ce lien pourraient donc être justifiées", souligne Chenlu Gao dans un communiqué.

Par ailleurs, il remarque qu’il pourrait être intéressant d’interroger les patients sur la façon dont ils font la sieste. Cela pourrait aider à identifier ceux qui pourraient faire face à des risques accrus de mortalité, et à leur offrir le cas échéant des conseils personnalisés pour qu’ils restent en bonne santé.